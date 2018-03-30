3-НДФЛ: нюансы обновленной формы

Рассмотрим порядок заполнения бланка, способы его предоставления в налоговую и другие актуальные для годовой отчетности по налогу вопросы.

Статьей 229 НК РФ определен круг лиц, имеющих обязанность по предоставлению декларации, это: — индивидуальные предприниматели; — нотариусы, адвокаты и другие лица, ведущие частную практику; — иностранцы, работающие по найму граждан для личных, домашних и иных подобных нужд, а также в организациях, ИП или ведущие частную практику; — граждане, получившие вознаграждения от физлиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, по трудовым договорам и ГПД, включая доходы от сдачи имущества в аренду; — физлица, получившие доход от продажи недвижимости, находящейся в их собственности менее трех лет, или иных имущественных прав, за исключением случаев, предусмотренных п. 17.1 ст. 217 Кодекса; — граждане — налоговые резиденты РФ, за исключением лиц, указанных в п. 3 ст. 207 Кодекса, получившие доходы от источников за границей; — физлица, получившие доходы, с которых налоговыми агентами не был удержан НДФЛ, за исключением доходов, сведения о которых представлены налоговыми агентами в связи с невозможностью удержать с них налог; — граждане, выигравшие в лотерею, азартные игры или на тотализаторе; — физлица, зарабатывающие как наследники или правопреемники авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, а также произведений науки, литературы и искусства; — граждане, получившие подарки не от членов семьи и за исключением других случаев, когда такие доходы не подлежат налогообложению; — физлица, получившие денежный эквивалент недвижимости или ценных бумаг, переданных в целевой капитал некоммерческих организаций, за исключением случаев, предусмотренных п. 52 ст. 217 Кодекса. Кроме перечисленных категорий граждан форму З-НДФЛ в инспекцию подают по собственной инициативе физлица, имеющие права на получение налоговых вычетов с целью их подтверждения.

Декларация состоит из обязательных для заполнения разделов и листов, предусмотренных для отдельных налогоплательщиков. В соответствии с п. 2.1 Порядка, утвержденного Приказом ФНС РФ от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@, титульный лист, а также разделы 1 и 2 подлежат заполнению всеми налогоплательщиками, представляющими декларацию. Листы формы А, Б, В, Г, Д1, Д2, Е1, Е2, Ж, З, И используются для исчисления налоговой базы и сумм налога и заполняются по необходимости. Так, например, физлица в статусе ИП включат в состав декларации титульный лист, разделы 1, 2 и лист В с указанием доходов, полученных от предпринимательской деятельности, а для получения социального вычета на лечение гражданам необходимо будет заполнить: — титульный лист, разделы 1 и 2; — лист А — для отражения доходов, подлежащих налогообложению, а также сумм исчисленного и удержанного работодателем НДФЛ; — лист Е1 — для расчета социального вычета на лечение. В случае если получить всю сумму вычета или его остатка нужно от налоговой, понадобится также справка о доходах по форме 2-НДФЛ и заявление о возврате излишне уплаченной суммы налога, форма которого утверждена Приказом ФНС РФ от 14.02.2017 № ММВ-7-8/182@. В последнем указываются реквизиты банковского счета для зачисления переплаты.

Для представления декларации налогоплательщики могут выбрать любой удобный способ из четырех: лично или через представителя, по почте, в электронном виде по ТКС или воспользоваться сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС РФ. В последнем варианте подписать отчет необходимо усиленной неквалифицированной подписью, получить которую можно в рамках того же сервиса. Аналогичным способом можно направить вместе с декларацией отсканированные копии подтверждающих документов. В этом случае дублировать пакет документов на бумажном носителе не нужно, если только оригиналы не затребуют специалисты ведомства.

В соответствии со ст. 229 НК РФ налоговая декларация представляется не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Если указанный день приходится на выходной, предусмотрен перенос на ближайший рабочий день. Так, в 2018 году день подачи декларации приходится на первые майские праздники, в связи с чем срок отодвигается до 3 мая. При этом, как сообщалось специалистами ФНС РФ, если декларация подается исключительно с целью получения социальных или имущественных вычетов, представить ее можно в течение всего года.

В силу пункта 4 ст.228 НК РФ налог, посчитанный исходя из сведений налоговой декларации, уплачивается налогоплательщиком по месту жительства в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом. В 2018 году последний день уплаты НДФЛ также попадает на выходной, так что платежи в бюджет можно будет отправить чуть позднее, 16 июля.

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