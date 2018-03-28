Шувалов заявил, что торгпредства РФ за рубежом не справляются с своей задачей

"К сожалению, для многих руководство торгпредством до сих пор является синекурой, это никуда не девается. И здесь мы ожидаем соответствующих серьезных предложений от министра экономического развития и руководства РЭЦ [Российского экспортного центра]", — сказал он.

По словам Шувалова, необходимо заново посмотреть на роль торговых представительств. Они должны помогать в решении задач по увеличению несырьевого экспорта до $250 млрд в год, с чем они пока не справляются, отметил он.