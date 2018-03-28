У российской экономики закончился потенциал роста

«Потенциал так называемого восстановительного роста в очередной раз после очередного витка кризиса нами исчерпан», — сказал он. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что потенциал восстановительного роста российской экономики исчерпан. Такое заявление председатель правительства сделал на заседании коллегии Минэкономразвития , сообщает РБК.

Медведев пояснил, что несмотря на рост ВВП России по итогам 2017 года на 1,5 процента, рост инвестиционной активности, а также «неплохие подвижки в потребительском секторе», необходимо сделать еще многое, чтобы «развиваться при такой жесткой политической, экономической, технологической, интеллектуальной конкуренции».

Медведев считает обеспечение дальнейших высоких темпов роста ВВП сложной задачей, требующей нестандартных решений. Однако, по словам премьера, есть новые возможности, которые необходимо использовать. В частности, он призвал увеличить инвестиции, улучшить деловой климат, а также обеспечить прямую государственную поддержку малого и среднего бизнеса.