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Омское правительство выделит на трудоустройство инвалидов 32 млн рублей
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Омское правительство выделит на трудоустройство инвалидов 32 млн рублей 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.
Сегодня, 28 марта, состоялся круглый стол, на котором представители органов власти, работодатели и общественники обсудили проблему трудоустройства людей с инвалидностью. С 1 января 2019 года, согласно изменениям в законе РФ «О занятости населения в Российской Федерации», работники службы занятости должны будут не только находить для людей с инвалидностью работу, но и сопровождать их до и с работы. Финансирование данных мероприятий включается в областные программы содействия занятости населения.
«Буквально на прошлой неделе региональный кабинет министров принял соответствующую подпрограмму, направленную на сопровождение граждан с инвалидностью при трудоустройстве. На эти цели из областного бюджета запланировано направить более 32 млн рублей», — рассказала начальник главного управления государственной службы занятости населения Омской области Виктория Курченко.
Отметим, что на сегодняшний день в центрах занятости населения региона состоят 722 омичей с инвалидностью. Однако по результатам опроса, проведённого службой занятости, работу хотят найти около 28,6 тыс. человек.
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