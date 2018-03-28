Омское правительство выделит на трудоустройство инвалидов 32 млн рублей

Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Сегодня, 28 марта, состоялся круглый стол, на котором представители органов власти, работодатели и общественники обсудили проблему трудоустройства людей с инвалидностью. С 1 января 2019 года, согласно изменениям в законе РФ «О занятости населения в Российской Федерации», работники службы занятости должны будут не только находить для людей с инвалидностью работу, но и сопровождать их до и с работы. Финансирование данных мероприятий включается в областные программы содействия занятости населения.

«Буквально на прошлой неделе региональный кабинет министров принял соответствующую подпрограмму, направленную на сопровождение граждан с инвалидностью при трудоустройстве. На эти цели из областного бюджета запланировано направить более 32 млн рублей», — рассказала начальник главного управления государственной службы занятости населения Омской области Виктория Курченко.

Отметим, что на сегодняшний день в центрах занятости населения региона состоят 722 омичей с инвалидностью. Однако по результатам опроса, проведённого службой занятости, работу хотят найти около 28,6 тыс. человек.