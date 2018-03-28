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Еврокомиссия утвердила план улучшения транспортной инфраструктуры ЕС в военных целях
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Еврокомиссия утвердила план улучшения транспортной инфраструктуры ЕС в военных целях 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
БРЮССЕЛЬ, 28 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия утвердила в среду на заседании в Брюсселе план повышения пропускной способности транспортной инфраструктуры Европы для расширения возможностей переброски военных сил и техники. Об этом говорится в распространенном заявлении еврокомиссара по транспорту Виолеты Булц.
Этот проект является одним из центральных в европейской программе Постоянного структурированного оборонного сотрудничества ЕС (PESCO).
"Наша цель — обеспечить лучшее использование нашей транспортной системы, обеспечить учет военных потребностей при планировании инфраструктурных проектов", — заявила она.
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