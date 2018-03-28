Еврокомиссия утвердила план улучшения транспортной инфраструктуры ЕС в военных целях

БРЮССЕЛЬ , 28 марта. / ТАСС /. Еврокомиссия утвердила в среду на заседании в Брюсселе план повышения пропускной способности транспортной инфраструктуры Европы для расширения возможностей переброски военных сил и техники. Об этом говорится в распространенном заявлении еврокомиссара по транспорту Виолеты Булц.

Этот проект является одним из центральных в европейской программе Постоянного структурированного оборонного сотрудничества ЕС (PESCO).

"Наша цель — обеспечить лучшее использование нашей транспортной системы, обеспечить учет военных потребностей при планировании инфраструктурных проектов", — заявила она.