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В России могут создать единый орган по вопросам интеллектуальной собственности
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В России могут создать единый орган по вопросам интеллектуальной собственности 

Парламентская газета 50 минут назад
Фото: Парламентская газета
Правительство России намерено на следующей неделе обсудить возможность создания единого органа по вопросам интеллектуальной собственности. Об этом на итоговой коллегии Минэкономразвития заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов, сообщает ТАСС.
Он указал, что, согласно договорённости с вице-премьером Аркадием Дворковичем, «мозговой штурм» пройдёт на базе Сколково в рамках расширенной коллегии Роспатента.
«Такой «мозговой штурм» и обсуждение вопросов по существу управления интеллектуальной собственностью и мотивам, чтобы больше патентов создавалось, и как административно в ближайшее время этот вопрос завершить», — сообщил Шувалов.
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