В России могут создать единый орган по вопросам интеллектуальной собственности 

Правительство России намерено на следующей неделе обсудить возможность создания единого органа по вопросам интеллектуальной собственности. Об этом на итоговой коллегии Минэкономразвития заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов, сообщает ТАСС.
Он указал, что, согласно договорённости с вице-премьером Аркадием Дворковичем, «мозговой штурм» пройдёт на базе Сколково в рамках расширенной коллегии Роспатента.
«Такой «мозговой штурм» и обсуждение вопросов по существу управления интеллектуальной собственностью и мотивам, чтобы больше патентов создавалось, и как административно в ближайшее время этот вопрос завершить», — сообщил Шувалов.