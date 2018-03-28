В России могут создать единый орган по вопросам интеллектуальной собственности

Он указал, что, согласно договорённости с вице-премьером Аркадием Дворковичем , «мозговой штурм» пройдёт на базе Сколково в рамках расширенной коллегии Роспатента

«Такой «мозговой штурм» и обсуждение вопросов по существу управления интеллектуальной собственностью и мотивам, чтобы больше патентов создавалось, и как административно в ближайшее время этот вопрос завершить», — сообщил Шувалов.