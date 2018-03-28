Как быстро увеличить бюджет России и доходы населения

Владимир Путин сразу после победы на выборах сказал, что стране нужен настоящий прорыв. Как это сделать в условиях санкций и международного давления, внесудебных расправ вроде отстранение от зимней олимпиады и наложение вины за «отравление» Сергея Скрипаля ?.. Чтобы в мире не говорили о нашей стране и президенте, для россиян главным останется то, насколько высока безопасность и эффективна внутренняя социальная система, по сути, оба понятия отвечают за то, насколько каждый гражданин может быть уверен в завтрашнем дне. Уже сейчас по ряду параметров в России жить лучше, чем в некоторых экономически развитых странах. Мы не ходим в марлевых повязках, чтобы защитить легкие от смога, как жители Пекина. Сотовая связь и Интернет достаются нам гораздо дешевле, чем англичанам, американцам, немцам и арабам. То же можно утверждать про электричество и тепло. Медицина, при всех ее «бесплатных» недостатках, чаще помогает, а не разоряет как в Европе и Штатах, к нашим стоматологам вообще давно едут иностранцы, потому что качество услуг высокое, а цены умеренные. Единственный минус — мы беднее. И это можно быстро исправить законным путем! НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС — ТОЛКОВАТЬ НЕ ПЕРЕВЫТОЛКОВАТЬ Еще несколько лет назад я сформулировал формулу: «Любая социальная система, выполняя условия поставленной задачи, стремится найти простое и легкое решения, соответствующее принципам наименьшего действия и минимума диссипации (рассеивания энергии), морали и оценочным критериям, действующим в данной системе». И применил ее к экономической модели России, исходя из минимума действия и расхода энергии. И увидел камень преткновения на пути прорыва — налоговая система. Я не знаю ни одного человека, который мог разумно ответить на все вопросы, возникающие из действия Налогового Кодекса РФ. В первой части этого фолианта «Консультант Плюс» насчитал 309 страниц и 146 статей, во второй еще больше — 923 страницы и 432 статьи. На эту бумажную толщу накладывается бесконечное число комментариев юристов, разъяснений правительственных органов и их подзаконных актов, плюс правоприменительная практика судебных органов и так далее. Вдобавок ежегодно законодатели вносят в Кодекс большое число поправок, из которых вытекают новые причинно-следственные связи, новые комментарии и тому подобного. Так из бесконечного многообразия, расхождений в толковании налогового кодекса возникают сначала случайные и злонамеренные нарушения, а затем — административные и уголовные дела… Сбор или администрирование налогов превратился в огромное и неэффективное расходование времени, энергии, нервов, бумаги и прочее, прочее, прочее. И все только ради того, чтобы аккумулировать деньги для исполнения функций органов государственной и муниципальной власти. Нет ли способа проще и понятнее наполнять казну? ПОДКОВЫ ДЛЯ «АНГЛИЦКОЙ БЛОХИ» Действующая схема сбора налогов в России была внедрена как высочайшее достижение англосаксонской финансовой мысли… Но эту «англицкую блоху» давно необходимо подковать. И Левша нашелся — Игорь Беляков , иркутский предприниматель. Он предлагает очень простую модель налоговых сборов, «подсмотренную» у природы. «По аналогии с живой природой, налоги для государства — то же самое, что питание для живых организмов. У живых организмов питание устроено по-разному, чем обширнее рацион, тем сложнее организму организовать полноценное питание, — пишет Игорь Беляков. — Существующая фискальная система России похожа на питание человека и имеет аналогичные проблемы: большое количество налогов приводит к огромным затратам на содержание фискальных служб, возможности для коррупции чиновников всех уровней, плохая собираемость налогов из-за прямого уклонения и махинаций, наличие широких возможностей для мошенников-паразитов (например, незаконный возврат НДС), необходимость постоянного приема „лекарств“, т.е. лечения системы принятием различных никому ненужных законов и актов для улучшения её работы, которые, как и у человека, одно лечат, другое калечат. Между тем государство, как статическая структура, больше ассоциируется с деревом с мощной корневой системой и широкой кроной (корни — фискальная система, ствол — органы власти, крона — общество). Система питания растений устроена намного проще и лишена большинства вышеперечисленных недостатков. Растение не затрачивает энергии на добывание пищи — раствор минеральных солей, как единственное блюдо в рационе, поступает автоматически, под действием осмотичесих сил, которые действуют независимо от „воли растения“. Оно вырастает до огромных размеров и имеет большую прочность и устойчивость к внешней среде, чем у животных. Реформа фискальной системы России должна взять пример с природы и перестроить питание „государства — животного“ на питание „государства-дерева“, то есть преобразовать нерациональный и разнообразный рацион в одно-два универсальных „блюда“ и обеспечить их автоматическое поступление в систему». Беляков обращает внимание на то, что в основе подавляющего большинства налогов лежит платежная операция, то есть поступление денег от покупателя к продавцу. И предлагает усреднить налоговую долю в сумме каждой платежной операции и взимать её автоматически в момент осуществления платежа одного контрагента другому. Это будет новый налог — сбор с платежной операции (СПО) в размере 2,7% (величина подобрана эмпирически по условию «необходимости и достаточности» и на основе опроса предпринимателей), который заменит все существующие, за исключением налога на добычу полезных ископаемых и налога на биржевую деятельность, который должен быть введен. Всего три налога вместо десятки с лишним федеральных, региональных и местных! ПОДНЯТЬ В ТРИ РАЗА? ЛЕГКО! Что это даст? В 2016 году доходы бюджета составили 13,46 трлн руб. при ежедневных средних платежах через Банк России 4 399,2 млрд руб (статистика ЦБ РФ http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=psrf). В 2017-м, после ноябрьских корректировок, эти показатели составляли 14,72 трлн рублей и 4 734,3 млрд руб. При 317 банковских днях в году каждый день казна могла бы получить только с переводов (131,8 млрд руб*317) 41780,6 млрд руб в 2016-м и (142,02 млрд руб*317) 45023 млрд руб. в 2017-м. Это в три раза больше! Возникает колоссальный профицит бюджета, который позволяет отказаться и от взимания с предприятий обязательных пенсионных и страховых платежей и формировать соответствующие фонды за счет госбюджета. Казна при СПО наполняет довольно равномерно, малый бизнес освобождается от обязательной налоговой отчетности, уменьшаются расходы на содержание фискальных структур, значительно уменьшается количество предпосылок для коррупции и мошенничества. Граждане перестают платить 13 процентов подоходного, и даже если израсходуют всю зарплату, это обойдется всего в 2,7 процента — размер СПО. А кто больше потратит, тот больше и заплатит — чем не социальная справедливость?.. Р. S. А если на России в очередной раз наложат санкции или вышлют дипломатов, то мы в ответ можно быстро и безжалостно увеличить долю государства в той или иной отрасли до 30 процентов, ввести директивное ценообразования. В результате будем наблюдать падение цен внутри страны и рост народного благосостояния в ответ на международные происки друзей…

От редакции: «КС» на этой неделе обратился в несколько структур, которые знают экономику изнутри, за комментариями относительно идеи оптимизации налогового бремени по-беляковски, но оперативных комментариев не получили. А, по-вашему, переход на налог с платежей спасет страну? Или есть другие прорывные варианты? Ждем ваших комментариев на сайте.