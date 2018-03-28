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Федеральная налоговая служба проводит Дни открытых дверей по налогу на доходы физических лиц
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Федеральная налоговая служба проводит Дни открытых дверей по налогу на доходы физических лиц 

Управа района Ново-Переделкино города Москвы 1 час назад
Федеральная налоговая служба проводит Дни открытых дверей по налогу на доходы физических лиц по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц.
23 марта 2018 года с 09.00 до 20.00  24 марта 2018 года с 10.00 до 15.00  23 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00  24 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00  Акция проводится в инспекциях ФНС России на всей территории Российской Федерации.
В Дни открытых дверей сотрудники налоговых органов разъяснят следующие вопросы:
• о возможностях подключения к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;
• о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного ими дохода и необходимости уплаты с него налога;
• о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
• о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
• о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
• как воспользоваться компьютерной программой по заполнению налоговой декларации с помощью ПО «Декларация» в электронном виде;
• о получении налоговых вычетов и другим вопросам, возникающим у налогоплательщиков.
Уважаемые налогоплательщики!
С 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года Федеральная налоговая служба и её территориальные налоговые органы ведут прием специальных деклараций (Федеральный закон от 08.06.2015 № 140-ФЗ).
Напоминаем Вам о том, что специальная декларация представляется на бумаге лично декларантом (или его представителем) и может быть представлена каждым декларантом однократно в ходе каждого этапа декларирования.
Представление специальной декларации декларантом в ходе первого этапа декларирования не препятствует представлению специальной декларации в ходе второго этапа декларирования.
С формой специальной декларации, порядком заполнения и особенностями её представления Вы можете ознакомиться:
1) воспользовавшись баннером на стартовой странице официального сайта ФНС России
2) воспользовавшись ссылкой https://www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/
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