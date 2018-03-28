Федеральная налоговая служба проводит Дни открытых дверей по налогу на доходы физических лиц

Федеральная налоговая служба проводит Дни открытых дверей по налогу на доходы физических лиц по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц.

23 марта 2018 года с 09.00 до 20.00 24 марта 2018 года с 10.00 до 15.00 23 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00 24 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00 Акция проводится в инспекциях ФНС России на всей территории Российской Федерации

В Дни открытых дверей сотрудники налоговых органов разъяснят следующие вопросы:

• о возможностях подключения к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;

• о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного ими дохода и необходимости уплаты с него налога;

• о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;

• о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;

• о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;

• как воспользоваться компьютерной программой по заполнению налоговой декларации с помощью ПО «Декларация» в электронном виде;

• о получении налоговых вычетов и другим вопросам, возникающим у налогоплательщиков.

Уважаемые налогоплательщики!

С 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года Федеральная налоговая служба и её территориальные налоговые органы ведут прием специальных деклараций (Федеральный закон от 08.06.2015 № 140-ФЗ).

Напоминаем Вам о том, что специальная декларация представляется на бумаге лично декларантом (или его представителем) и может быть представлена каждым декларантом однократно в ходе каждого этапа декларирования.

Представление специальной декларации декларантом в ходе первого этапа декларирования не препятствует представлению специальной декларации в ходе второго этапа декларирования.

С формой специальной декларации, порядком заполнения и особенностями её представления Вы можете ознакомиться:

1) воспользовавшись баннером на стартовой странице официального сайта ФНС России

2) воспользовавшись ссылкой https://www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/