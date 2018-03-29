Отремонтировав объект общего пользования, можно получить вычеты по НДС

ФНС РФ решила, что если плательщик, отремонтировав или построив государственные объекты общего пользования, получил выгоду, то он имеет право заявить вычет по НДС. Предприниматель строил цементный завод и отремонтировал единственную подъездную дорогу к предприятию. Оплатив работу подрядчиков, он включил НДС по этим операциям в состав вычетов. Местные налоговики решили, что вычет необоснован. Проведенный ремонт, по мнению инспекции, бизнесмен не использовал в облагаемой налогом деятельности.

Предприниматель подал жалобу в вышестоящую инстанцию, и ФНС признала вычет обоснованным, поскольку для плательщика ремонт дороги был необходим: до восстановления доставить грузы на стройплощадку, а впоследствии забрать готовую продукцию было невозможно.

Такой вывод ФНС РФ согласован с судебной практикой.