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Отремонтировав объект общего пользования, можно получить вычеты по НДС
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Отремонтировав объект общего пользования, можно получить вычеты по НДС 

Время бухгалтера 48 минут назад
Фото: ИА Гарант
ФНС РФ решила, что если плательщик, отремонтировав или построив государственные объекты общего пользования, получил выгоду, то он имеет право заявить вычет по НДС. Предприниматель строил цементный завод и отремонтировал единственную подъездную дорогу к предприятию. Оплатив работу подрядчиков, он включил НДС по этим операциям в состав вычетов. Местные налоговики решили, что вычет необоснован. Проведенный ремонт, по мнению инспекции, бизнесмен не использовал в облагаемой налогом деятельности.
Предприниматель подал жалобу в вышестоящую инстанцию, и ФНС признала вычет обоснованным, поскольку для плательщика ремонт дороги был необходим: до восстановления доставить грузы на стройплощадку, а впоследствии забрать готовую продукцию было невозможно.
Такой вывод ФНС РФ согласован с судебной практикой.
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