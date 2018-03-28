Ещё
Минэкономразвития предлагает оценивать деятельность регионов по «упущенным инвестициям»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Минэкономразвития предлагает оценивать деятельность регионов по «упущенным инвестициям» 

ТАСС 1 час назад
УФА, 28 марта. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ планирует начать оценивать деятельность регионов страны не по объему привлеченных инвестиций, а по упущенным инвестиционным возможностям. Об этом сообщил директор департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков.
"Мы сегодня пытаемся создать систему оценки деятельности регионов не по инвестициям, которые регион привлекает, а по объему инвестиций, которые он мог привлечь, но не привлек. Мы их называем «упущенные инвестиции». Процесс этот мы запустим, думаю, в этом году, когда будем понимать, сколько инвестпроектов заявлялось в регион и сколько инвестпроектов было фактически доведено до стадии инвестиционного соглашения. Мы очень легко посчитаем объем «упущенных инвестиций», — сказал он на выездном совещании министерства в Уфе.
Участники совещания предложили решать проблемы привлечения в регионы инвестиций, в частности, с помощью запуска автоматизированной системы «единого окна» для реализации инвестиционных проектов. Другой мерой, озвученной на совещании, может стать внедрение регламента сопровождения инвестиционных проектов.
28 марта в Уфе Минэкономразвития РФ проводит открытое заседание по обсуждению системы «одного окна» при рассмотрении и реализации инвестиционных проектов.
ТАСС: последние новости
Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о прогрессивной шкале ставок НДФЛ В Венесуэле с 1 мая цены начнут указывать в новой валюте Российская делегация посетила Сирию, чтобы найти бизнес-проекты для Крыма
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев обратился к жителям Кузбасса297
Умер Олег Анофриев47
Первая отставка произошла в Кемерово456
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово138
Обзор зарубежных СМИ: Европа отнимает сало у украинцев171
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
03:02
Умер Олег Анофриев
Шоу-бизнес
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:40
Тайный визит Ким Чен Ына в Пекин оказался явным
В мире Азия
00:22
Два детских сада построят в ТиНАО
Новости Москвы
01:00
В Воронцовском парке пройдет весенняя уборка
Новости Москвы
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
02:45
Георгий Жженов сыграл шпиона после 17 лет лагерей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение