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Украина отложила повышение цен на газ для населения
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Кабмин Украины решил не поднимать до июня цену на газ для населения 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правительство Украины продлило действие специальных обязательств «Нафтогаза» и областных газопоставляющих компаний поставлять населению газ без изменения текущих цен. Как сообщают «Украинские новости», такое решение было принято в ходе заседания правительства.
Отмечается, что в настоящее время продолжаются переговоры с Международным валютным фондом о приведении цены на природный газ до уровня импортного паритета.
Цена газа для поставок населению и ТКЭ до 1 июня останется на уровне 4 942 гривен за тыс. куб. м, а для конечного потребителя с учётом НДС и других сборов — 6 958 гривен за тыс. куб. м.
Ранее в «Нафтогазе» заявили о повышении цен на газ для промышленности почти на 10%.
RT на русском: последние новости
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