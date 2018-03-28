Украина отложила повышение цен на газ для населения

Кабмин Украины решил не поднимать до июня цену на газ для населения

Правительство Украины продлило действие специальных обязательств «Нафтогаза» и областных газопоставляющих компаний поставлять населению газ без изменения текущих цен. Как сообщают «Украинские новости», такое решение было принято в ходе заседания правительства.

Отмечается, что в настоящее время продолжаются переговоры с Международным валютным фондом о приведении цены на природный газ до уровня импортного паритета.

Цена газа для поставок населению и ТКЭ до 1 июня останется на уровне 4 942 гривен за тыс. куб. м, а для конечного потребителя с учётом НДС и других сборов — 6 958 гривен за тыс. куб. м.

Ранее в «Нафтогазе» заявили о повышении цен на газ для промышленности почти на 10%.