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В правительстве заявили о необходимости реформы института торговых представительств
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В правительстве заявили о необходимости реформы института торговых представительств 

Rambler News Service 1 час назад
Первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов заявил о необходимости реформы института торговых представительств. Об этом он заявил в ходе заседания коллегии Министерства экономического развития.
«Максим Станиславович (Орешкин. — RNS) в своём выступлении сказал, что необходимо все же заново посмотреть на роль торговых представительств. И в этой большой сложной работе, которую в ближайшие годы предстоит нам провести — если не учитывать экспорт сырья, то нам нужно добиться того, что по другим нашим способностям экспорт будет больше $250 млрд — торговые представительства должны здесь эту роль помогать нам выполнять и обслуживать. Пока это не происходит», — сказал он.
По словам Шувалова, правительство ожидает «серьёзных» предложений от министра экономического развития и руководства Российского экспортного центра.
«Те задачи, которые поставлены, для этого нам нужна совершено другая система торгпредств, если конечно вообще эту систему есть резон сохранять в том виде, в котором она существовала, потому что на сей счёт идут бесконечные дискуссии, я их ещё помню с того момента, как министром экономического развития стал Герман Оскарович Греф», — ответил ему глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
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