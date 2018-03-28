В правительстве заявили о необходимости реформы института торговых представительств

«Максим Станиславович (Орешкин. — RNS) в своём выступлении сказал, что необходимо все же заново посмотреть на роль торговых представительств. И в этой большой сложной работе, которую в ближайшие годы предстоит нам провести — если не учитывать экспорт сырья, то нам нужно добиться того, что по другим нашим способностям экспорт будет больше $250 млрд — торговые представительства должны здесь эту роль помогать нам выполнять и обслуживать. Пока это не происходит», — сказал он.

По словам Шувалова, правительство ожидает «серьёзных» предложений от министра экономического развития и руководства Российского экспортного центра.