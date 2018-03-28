Больницы и поликлиники получат дополнительные инвестиции за счёт участия в концессиях 

Федеральные учреждения здравоохранения смогут получить дополнительные инвестиции за счёт участия в концессиях. Соответствующий закон был одобрен на пленарном заседании Совета Федерации 28 марта.
Правительственная инициатива направлена на повышение качества услуг в здравоохранении посредством концессионных соглашений.
Закон наделяет федеральные госучреждения здравоохранения полномочиями по подготовке проектов конкурсной документации и соглашений, обеспечению конкурсной комиссии и мониторингу исполнения обязательств.
Предоставленное бюджетной организации право участвовать в качестве концедента позволит повысить гибкость концессионного механизма для сферы здравоохранения, расширить практику привлечения частных инвестиций и, как следствие, будет способствовать развитию инфраструктуры больниц и поликлиник.
«Данный закон не расширяет перечень объектов, а позволяет совершенствовать механизм контроля за деятельностью концессионера», — уточнил член Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Важенин.