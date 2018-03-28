Больницы и поликлиники получат дополнительные инвестиции за счёт участия в концессиях

Федеральные учреждения здравоохранения смогут получить дополнительные инвестиции за счёт участия в концессиях. Соответствующий закон был одобрен на пленарном заседании Совета Федерации 28 марта.

Правительственная инициатива направлена на повышение качества услуг в здравоохранении посредством концессионных соглашений.

Закон наделяет федеральные госучреждения здравоохранения полномочиями по подготовке проектов конкурсной документации и соглашений, обеспечению конкурсной комиссии и мониторингу исполнения обязательств.

Предоставленное бюджетной организации право участвовать в качестве концедента позволит повысить гибкость концессионного механизма для сферы здравоохранения, расширить практику привлечения частных инвестиций и, как следствие, будет способствовать развитию инфраструктуры больниц и поликлиник.