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«БАРС Груп» модернизирует программное обеспечение ФНС
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«БАРС Груп» модернизирует программное обеспечение ФНС 

Ростех 1 час назад
Фото: Ростех
«БАРС Груп», дочерняя компания Национального центра информатизации, входящего в Госкорпорацию Ростех, модифицирует в Федеральной налоговой службе прикладное программное обеспечение «АКСИОК.Net» (ППО «АКСИОК.Net»), позволяющее автоматизировать процессы планирования и исполнения бюджета.
«Бюджетный процесс, осуществляемый в единой информационной среде, обеспечивает прозрачность, открытость и подотчетность данных. Благодаря автоматизации повышается качество финансового менеджмента, эффективность использования бюджетных средств и улучшается слаженность взаимодействия территориальных подразделений Федеральной налоговой службы», — прокомментировал генеральный директор «БАРС Груп» Тимур Ахмеров.
Заказчиком является АО «Главный научный инновационный внедренческий центр» (АО «ГНИВЦ») — генеральный подрядчик в части развития Автоматизированной информационной системы ФНС России (АИС «Налог-3»). АИС «Налог-3» — единая информационная система ФНС России, обеспечивающая автоматизацию деятельности ведомства по всем выполняемым функциям, определяемым Положением о Федеральной налоговой службе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 №506, в составе которой предусмотрено дальнейшее функционирование ППО «АКСИОК.Net».
Доработка и интеграция ППО «АКСИОК.Net» в АИС «Налог-3» были начаты в сентябре 2017 года. С помощью ППО «АКСИОК.Net» бюджетный процесс, осуществляемый в ФНС России, в том числе в территориальных налоговых органах, будет проходить в едином информационном пространстве. Планирование и исполнение бюджета будут выполняться в части обеспечения требований ФНС России по нормированию, расчету на уровне учреждений бюджетных смет и изменений бюджетных смет, реализации актуальной статусной модели согласования документов.
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