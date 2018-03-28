Пенсия в Архангельской области не будет зависеть от изменений прожиточного минимума

Изменения размера прожиточного минимума пенсионеров не повлияют на ежемесячные выплаты пожилым северянам. Такие поправки в региональном законе «О прожиточном минимуме в Архангельской области» в первом чтении приняли сегодня на 42-й сессии Архангельского областного собрания депутатов. За проголосовали 55 парламентариев.

Елена Молчанова. — Сейчас мы приводим региональный закон в соответствие с федеральным законодательством. То есть в случае изменения размера прожиточного минимума величина материального обеспечения пенсионеров должна оставаться на том же уровне, какой был до обновления, — пояснила министр труда, занятости и социального развития Архангельской области

Данный проект, по мнению депутатов, улучшает положение неработающих пенсионеров региона, получающих социальную доплату. Согласно изменениям, общая сумма материального обеспечения с учетом социальной доплаты к пенсии текущего года не может быть меньше общей суммы матобеспечения человека, учитывая соцдоплату к пенсии предыдущего года.

— О понижении речи не идет, фактически устраняются риски в случае снижения прожиточного минимума для пенсионеров, — выступил председатель комитета Архангельского областного собрания депутатов по здравоохранению и социальной политике Сергей Эммануилов.

С 1 января этого года в регионе снижен прожиточный минимум для детей и пенсионеров. Величина прожиточного минимума для пожилых людей составляет чуть более 10 тысяч рублей.