Ещё
Пенсия в Архангельской области не будет зависеть от изменений прожиточного минимума
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Пенсия в Архангельской области не будет зависеть от изменений прожиточного минимума 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Изменения размера прожиточного минимума пенсионеров не повлияют на ежемесячные выплаты пожилым северянам. Такие поправки в региональном законе «О прожиточном минимуме в Архангельской области» в первом чтении приняли сегодня на 42-й сессии Архангельского областного собрания депутатов. За проголосовали 55 парламентариев.
— Сейчас мы приводим региональный закон в соответствие с федеральным законодательством. То есть в случае изменения размера прожиточного минимума величина материального обеспечения пенсионеров должна оставаться на том же уровне, какой был до обновления, — пояснила министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова.
Данный проект, по мнению депутатов, улучшает положение неработающих пенсионеров региона, получающих социальную доплату. Согласно изменениям, общая сумма материального обеспечения с учетом социальной доплаты к пенсии текущего года не может быть меньше общей суммы матобеспечения человека, учитывая соцдоплату к пенсии предыдущего года.
— О понижении речи не идет, фактически устраняются риски в случае снижения прожиточного минимума для пенсионеров, — выступил председатель комитета Архангельского областного собрания депутатов по здравоохранению и социальной политике Сергей Эммануилов.
С 1 января этого года в регионе снижен прожиточный минимум для детей и пенсионеров. Величина прожиточного минимума для пожилых людей составляет чуть более 10 тысяч рублей.
29.ru: последние новости
"Почему нас обманывают?": жители Кемерово вышли на многотысячный митинг Панихиды, воззвание к владельцам ТЦ и возложение цветов: как Архангельск отреагировал на трагедию в Кемерово В Архангельске заболеваемость гриппом среди детей выросла в три раза
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев обратился к жителям Кузбасса297
Умер Олег Анофриев47
Первая отставка произошла в Кемерово456
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово138
Обзор зарубежных СМИ: Европа отнимает сало у украинцев171
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
03:02
Умер Олег Анофриев
Шоу-бизнес
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:40
Тайный визит Ким Чен Ына в Пекин оказался явным
В мире Азия
00:22
Два детских сада построят в ТиНАО
Новости Москвы
01:00
В Воронцовском парке пройдет весенняя уборка
Новости Москвы
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
02:45
Георгий Жженов сыграл шпиона после 17 лет лагерей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение