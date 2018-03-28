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Счетная палата предложила Минтрансу скорректировать бюджет по субсидиям «Автодору»
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Счетная палата предложила Минтрансу скорректировать бюджет по субсидиям «Автодору» 

Rambler News Service 1 час назад
Аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов в ходе доклада на итоговой коллегии Минтранса России предложил министерству скорректировать бюджет на 2018 год в части предоставления субсидий госкомпании «Автодор».
« (…) В основном они (предписания) связаны с нарушениями при расчете объема субсидий госкомпании «Автодор» по осуществлению деятельности по доверительному управлениями автомобильными дорогами в 2018-2020 годах. По результатам проверки формирования бюджета на 2018 год, в Минтранс нами было направлено представление с предложением скорректировать объем указанной субсидии", — сказал он.
Богомолов отметил, что в связи с отсутствием информации о выполнении данного требования представление Счетной платы до настоящего времени находится на контроле.
"Конечно же, хотелось бы, что Вы, Максим Юрьевич (Соколов. — министр транспорта России) повлияли на ответ на наше представление", — сказал аудитор.
Он также отметил, что Минтрансом обеспечено выполнение в 2017 году в полном объеме ряда представлений Счетной палаты, в том числе направленных по результатам использования бюджетных средств на внедрение системы ГЛОНАСС, проверки исполнения расходов на создание информационных систем Минтранса и других контрольных мероприятий.
«С учетом изложенного считаю целесообразным Министерству транспорта России обратить внимание на необходимость повышения качества планирования бюджетных ассигнований, в том числе предоставляемых в виде взносов в уставной капитал акционерных обществ, обеспечения выполнения целевых показателей госпрограммы развития транспортной системы, внесение предложений в Минфин о корректировке федерального бюджета на 2018 год объема субсидий госкомпании «Автодор» на доверительное управление автомобильными дорогами», — сказал Богомолов.
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