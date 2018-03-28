Счетная палата предложила Минтрансу скорректировать бюджет по субсидиям «Автодору»

« (…) В основном они (предписания) связаны с нарушениями при расчете объема субсидий госкомпании «Автодор» по осуществлению деятельности по доверительному управлениями автомобильными дорогами в 2018-2020 годах. По результатам проверки формирования бюджета на 2018 год, в Минтранс нами было направлено представление с предложением скорректировать объем указанной субсидии", — сказал он.

Богомолов отметил, что в связи с отсутствием информации о выполнении данного требования представление Счетной платы до настоящего времени находится на контроле.

"Конечно же, хотелось бы, что Вы, Максим Юрьевич (Соколов. — министр транспорта России) повлияли на ответ на наше представление", — сказал аудитор.

Он также отметил, что Минтрансом обеспечено выполнение в 2017 году в полном объеме ряда представлений Счетной палаты, в том числе направленных по результатам использования бюджетных средств на внедрение системы ГЛОНАСС, проверки исполнения расходов на создание информационных систем Минтранса и других контрольных мероприятий.