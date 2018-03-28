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США резко нарастили экспорт газа в дальние страны
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США резко нарастили экспорт газа в дальние страны 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Rogelio V. Solis / AP
В 2017 году США увеличили экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в четыре раза — с 14,1 миллиона кубометров в сутки до 55 миллионов кубометров, следует из материалов американского Управления энергетической информации (EIA).
Зарубежные поставки увеличились из-за расширения экспортных мощностей, отмечает EIA. Благодаря запуску проектов Sabine Pass в Луизиане и Cove Point в Мэриленде мощности Соединенных Штатов по экспорту сжиженного газа выросли до 102 миллионов кубометров в сутки. В ближайшие два года США планируют ввести еще четыре проекта.
Около 53 процентов процентов американского СПГ ушло в Мексику, Южную Корею и Китай. Доля Южной Кореи и Китая в общем объеме экспорта составила 18 процентов и 15 процентов соответственно. Европа стала третьим по величине импортером сжиженного газа из США в прошлом году.
Доля спотовых продаж СПГ из США составила в 2017 году около 60 процентов.
По прогнозу EIA, к 2020 году Соединенные Штаты станут третьим по величине экспортером СПГ после Австралии и Катара.
В 2017 году США практически удвоили экспорт нефти до 1,1 миллиона баррелей в сутки.
В январе танкер доставил в Бостон, штат Массачусетс, партию сжиженного природного газа, произведенного в том числе на российском заводе «Ямал СПГ».
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