В России могут создать единый орган по вопросам интеллектуальной собственности 

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Правительство РФ намерено провести на следующей неделе «мозговой штурм» по возможности создания единого органа по вопросам интеллектуальной собственности. Об этом заявил на итоговой коллегии Минэкономразвития первый вице-премьер Игорь Шувалов.
"Мы договорились с [вице-премьером] Аркадием Владимировичем Дворковичем, что на базе Сколково буквально на будущей неделе проведем соответствующее большое мероприятие в рамках расширенной коллегии Роспатента. Такой мозговой штурм и обсуждение вопросов по существу управления интеллектуальной собственностью и мотивам, чтобы больше патентов создавалось, и как административно в ближайшее время этот вопрос завершить", — сказал Шувалов.