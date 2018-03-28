Мигранты не спасут: россиян все меньше

Испании, Россияне стали меньше пить алкоголя и, соответственно, меньше умирать от этого. Младенческая смертность также снижается. Но, несмотря на это, естественная убыль населения набирает обороты. При этом мигрантов в Россию тоже едет все меньше, а поток из развитых стран вообще обвалился. Из США Великобритании в Россию сейчас приезжает работать в шесть-восемь раз меньше людей, чем в докризисном 2013 году.

«Показатели временной миграции по сравнению с докризисным 2013 годом уже сократились в среднем в три раза, а по отдельным странам — США, Испании, Великобритании — в шесть-восемь раз», — говорится в исследовании. Численность граждан из развитых стран, прибывающих в Россию с целью трудоустройства, продолжает сокращаться. По итогам 2017 года она оказалась наименьшей с докризисного 2013 года. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).

При этом сокращение происходит по группам, прибывающим в РФ «с любыми целями», сильнее всего упала численность туристов из западных стран, а также приезжающих с деловыми и служебными целями.

Например, в 2013 году из Германии приехали 352 тыс. человек, а на сопоставимую дату прошлого года — только 94 тыс. Из Испании было 77 тыс., а сейчас менее 13 тыс. Из Франции — 65,5 тыс., сейчас — 23 тыс. Даже из Финляндии , с которой у России обычно ровные добрососедские отношения, поток туристов и работников сократился до 70 тыс. со 108 тыс. в 2013 году.

Что уж говорить о Великобритании, поток из которой обвалился со 174 тыс. до 20 тыс. человек за тот же период времени.

В целом из стран ЕС приток иностранных граждан сократился с 1,2 млн человек до 402 тыс. человек. Приток из США упал более чем в пять раз — с 220 тыс. до менее 40 тыс. человек.

Таджикистана, Армении, Молдовы. Доля граждан стран СНГ среди всех пребывающих иностранцев в 2017 году составила 86% (7,9 млн человек). В прошлом году увеличился приток граждан Киргизии Азербайджана , но продолжает сокращаться временная миграция из Украины

«Снижение миграционного прироста произошло на фоне возобновления естественной убыли в России, когда миграция вновь стала единственным источником роста населения», — говорится в исследовании. В целом в 2017 году миграционный прирост населения России был самым низким с 2010 года и составил всего 211,9 тыс. Это объясняется в том числе и тем, что уехало в прошлом году из России больше людей, чем приехало. Число выбывших составило 377 тыс. (в 2016-м их было 313 тысяч).

Росстата есть два прогноза относительно ситуации с миграционными потоками. Более или менее оптимистический предполагает, что до 2019 года будет происходить увеличение населения России в результате превышения миграционного прироста над естественной убылью.

В последующие десять лет миграция компенсирует естественную убыль только на 75%.

Пессимистичный сценарий исходит из того, что сокращение населения России возобновится уже в этом году. В последующие годы миграция будет только в незначительной мере компенсировать естественную убыль. Какой сценарий реализуется, пока непонятно. Тем более, что Росстат сделал апгрейд методики подсчета и некоторые данные за прошлые годы теперь не бьются с нынешними.

Миграционные потоки не покрывают естественную убыль населения России, подчеркивают эксперты РАНХиГС. Естественная убыль населения за 2017 год составила 134,4 тыс. человек.

Негативную тенденцию поддерживает значительное падение числа рождений (на 10,9% по сравнению с 2016 годом). А снижение смертности (на 3,9%) не может компенсировать потери.

Смертность населения продолжает медленно снижаться почти от всех причин смерти. Например, младенческая смертность упала на 8% и составила 5,5 на 1000 «живорожденных» детей.

Россияне даже пить меньше стали, и, соответственно, убыль от отравления алкоголем снижается. Потребление алкогольной продукции населением за последние пять лет значительно сократилось: за 2017 год через розничные торговые сети было продано 86,7 млн декалитров водки и ликероводочных изделий, что равняется 57% от показателя 2012 года, отмечают эксперты РАНХиГС. Продажи пива — 686 млн декалитров в 2017 году — составили 67% от объемов 2012 года. Основное изменение структуры розничных продаж алкоголя произошло в 2012-2015 годах. По сравнению с 2016 годом продажи водки в 2017-м снизились на 10%, пива — на 12%.

В итоге в прошлом году по причине случайного отравления алкоголем в России умерло 6789 человек, это на 1494 человек (на 18%) меньше, чем за 2016 год.

Число умерших от отравления и воздействия алкоголем «с неопределенными намерениями» также снизилось (в 2017 году — 1650 человек, в 2016 году — 1709).

Общий коэффициент смертности от данных причин за 2017 год составил 5,7 человек на 100 тыс. населения, это на 28% ниже, чем в 2016 году (7,9 на 100 тыс. населения).