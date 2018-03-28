Сменить пенсионный фонд россияне смогут через портал госуслуг

В 2017 году россияне, перейдя из Пенсионного фонда в негосударственный фонд, потеряли почти 34 миллиарда рублей, а сменившие негосударственный пенсионный фонд на другой — около 35 миллиардов рублей. Законодатели намерены внести ясность в работу таких организаций — в первую очередь для граждан. Законопроект о детальном информировании будущих пенсионеров о плюсах и минусах смены «управляющих» накопительной части пенсии Госдума планирует рассмотреть 3 апреля.

В поисках большей пенсии

В 2017 году около 2,8 миллиона человек перевели свои накопления из Пенсионного фонда России (ПФР) в негосударственные фонды (НПФ) или перешли из одного НПФ в другой. Становясь клиентами негосударственного фонда, люди хотят увеличить свою пенсию. В Пенсионный фонд работодатель отчисляет 22 процента от зарплаты работника. Этот взнос состоит из страховой части (16 процентов) и накопительной (6 процентов), которую фонд инвестирует, а потом сумму вместе с процентами возвращает владельцу-пенсионеру.

Шестью процентами работник распоряжается самостоятельно и может передать их в негосударственный пенсионный фонд. Считается, что в таких организациях больший размер доходности средств, чем в государственном Пенсионном фонде. Гражданин сам может выбирать компанию, которая станет распоряжаться частью его будущей пенсии, будет знать, в какие отрасли инвестируют его отчисления и какова доходность компании. Если негосударственный пенсионный фонд лишится лицензии, то накопления будут переданы в ПФР.

Но агитаторы негосударственных пенсионных фондов, которые стараются переманить деньги будущих пенсионеров, не предупреждают, что, в соответствии с действующим законодательством, при досрочном переходе из фонда в фонд застрахованное лицо теряет всю накопленную доходность за пять лет. А значит, пропадает часть отчислений на пенсию. В 2017 году из-за перехода из Пенсионного фонда в негосударственные фонды граждане потеряли почти 34 миллиарда рублей, а из-за смены одного НПФ на другой — от 27 до 35 миллиардов.

Сейчас действует порядок, в соответствии с которым информация о заключении застрахованным лицом нового договора об обязательном пенсионном страховании поступает в фонд, где у человека до этого хранились пенсионные накопления, только непосредственно перед передачей средств. В связи с этим фонды не имеют возможности каким-либо образом повлиять на сокращение оттока клиентов, проверить обоснованность их решения, проинформировать граждан о последствиях перехода. Также фонды не могут прогнозировать отток клиентской базы.

Россиянам дадут время подумать

На решение проблем перехода из фонда в фонд направлен законопроект, разработанный первым зампредом Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николаем Журавлёвым . Изменения предлагается внести в закон «О негосударственных пенсионных фондах».

Люди зачастую не знают, что они теряют накопленный доход. По словам Николая Журавлёва, необходимо снизить потери граждан при досрочном переходе из пенсионных фондов. «Люди зачастую не знают, что они теряют накопленный доход, — сказал сенатор на заседании Комитета Госдумы по финрынку 28 марта. — Законопроект предусматривает подробное и детальное информирование граждан по соответствующим потерям».

Николай Журавлёв рассказал, что планируется создать орган, который будет осуществлять взаимосвязь всех участников процесса — Пенсионного фонда, негосударственных пенсионных фондов, Центрального Банка России и гражданина. «Через этот орган россияне будут получать информацию о сумме средств пенсионных накоплений, переданных при переходе из фонда в фонд, результатах инвестирования, размере начисленных сумм выплат», — пояснил Николай Журавлёв. Предполагается, что заявление о смене фонда люди смогут подать через портал госуслуг. Также законопроект предусматривает «период охлаждения» — 20 дней, в течение которых гражданин вправе отказаться от решения о переходе из одного фонда в другой.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова согласилась, что нужно изменить порядок перехода граждан из фонда в фонд. «Люди по незнанию поддаются агитации недобросовестных агитаторов пенсионных фондов, которые хотят их переманить к себе. Нужно информировать человека, что он несёт потери», — сказала сенатор « Парламентской газете ».

Также предлагается внедрить механизм информирования негосударственных пенсионных фондов о новых договорах, которые граждане заключают с другими НПФ. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что фонд, заключивший новый договор, должен в течение пяти дней после подписания документа сообщить об этом организации, в которой человек застрахован на данный момент. Документ сохраняет доступность реализации прав граждан через систему государственных услуг, создаёт простой механизм отказа от перехода в другой фонд, позволит самим фондам прогнозировать отток клиентов. Комитет Госдумы по финрынку одобрил инициативу и рекомендовал её к принятию в первом чтении. Законопроект планируется рассмотреть на пленарном заседании 3 апреля.

Число «перебежчиков» сократится

Глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков считает, что в случае принятия закона количество россиян, желающих сменить пенсионный фонд, будет меньше. «По крайней мере они будут это делать ответственно, и злоупотреблений со стороны пенсионных фондов будет меньше, — сказал депутат „Парламентской газете“. — Люди теряли свои накопления, не зная об этих рисках». Законопроект, по его словам, позволяет максимально информировать граждан о возможных потерях.