«Сами виноваты». Россияне могут потерять десятки миллиардов рублей пенсионных накоплений

Обывателю не понять

Как заявил РИА «ФедералПресс» президент АНПФ Сергей Беляков , по предварительным оценкам, из-за досрочных переходов в рамках кампании 2017 года застрахованные лица могли потерять порядка 55 миллиардов рублей.

По прогнозу аналитической службы АНПФ, только «молчуны» могли лишиться примерно 34 миллиардов. «Если же говорить не в целом по рынку, а посмотреть на персональные потери, то они могут доходить до 25 процентов от средств пенсионных накоплений, — рассказал глава Ассоциации НПФ. — В среднем „молчуны“ могут не досчитаться 15 тысяч рублей, а клиенты НПФ, сменившие в досрочном формате фонд, — 18 тысяч рублей. Но это, напомню, средний показатель».

«По данным прошлого года был, например, один счет, потери по которому превысили 100 тысяч рублей, и еще один — порядка 90 тысяч, — информирует Беляков. — В связи со всем этим позиция нашей Ассоциации последовательна. Мы считаем, что нужно в самые кратчайшие сроки законодательно изменить процедуру переходов таким образом, чтобы заявление застрахованные лица подавали текущему страховщику».

По мнению главы АНПФ, это решит вопрос с информированием граждан о риске потери инвестдохода, поскольку текущий фонд заинтересован предоставить максимальную информацию своим клиентам. «Нынешний вариант законопроекта такой нормы, увы, не содержит», — отметил Сергей Беляков.

Потери будущих пенсионеров вследствие досрочного перехода из одного НПФ в другой, убеждены эксперты, происходили и будут происходить в 2018 году из-за непонимания принципов перевода, которые сформулированы малодоступно для среднеарифметического обывателя.

Ведь, надо понимать, что по действующему законодательству, россиянин наделен правом один раз в пять лет менять негосударственный пенсионный фонд без какой бы то ни было потери инвестиционного дохода. В случае же дохода при досрочном переходе потерянные деньги направляются в резерв по обязательному пенсионному страхованию, являющемуся обособленной частью средств пенсионных накоплений, для покрытия возможных убытков фондов от инвестирования накоплений, а в ситуации краха страховщика — для выплат его клиентам.

По мнению банковских экспертов, следует срочно принять закон о предупреждении российских пенсионеров, что им грозит потеря большей части дохода при переходе в НПФ.

Трудно рассчитать пенсию

«Вообще современная российская пенсионная система является невероятно туманной и запутанной не только для населения, но и для специалистов, — высказался в интервью РИА «ФедералПресс» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин . — Буквально две недели назад я спрашивал на пленарном заседании Госдумы: «найдется ли в этом зале хотя бы пять человек, способных рассчитать пенсию хотя бы для себя?» Не откликнулся ни один».

Первый зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике и заслуженный экономист РФ Сергей Калашников объяснил РИА «ФедералПресс», что «отсчет всех нынешних проблем идет с закона 2015 года. Он был пролоббирован с целью поддержки инвестиционных компаний. После чего пенсионные фонды стали не просто частными фондами, а сделались после акционирования прибыльными организациями.

Сенатор убежден, что „те, кто раньше пяти летнего срока переходят в другие фонды, — люди, попавшиеся на рекламу, а также те, кто хочет более высокой доходности“. „Именно поэтому нельзя говорить о том, что они не понимают, что они делают“, — подчеркнул первый зампред Комитета Совфеда по экономической политике.

Калашников считает, что все инвестиционные компании — „иллюзия, что ты можешь легко контролировать свой доход“. „Ведь почему те компании, из которых люди уходят, не спешат открыто предоставлять информации о пенсионной доходности? Потому что они не хотят сознаться, что у них фонд работает неэффективно, или же что они, мягко говоря, подворовывают“, — отметил экономист.

В то же время, напоминает Калашников, надо всем осознавать, что ВЭБ , где сегодня находятся деньги „молчунов“, пребывает в плачевном состоянии. И даже, несмотря на то, что этот банк преодолел былую минусовую доходность, в нем вы получите доход всего 1-2 процента годовых. То есть ниже процента инфляции.

Пенсионная реформа провалена

Депутат Шеин полагает, что социально-экономический эксперимент с накопительной системой в „зурабовском“ виде провалился. По его мнению, накопительная часть должна быть добровольной, для тех, кто получает высокую зарплату, готов накапливать, и при этом вправе получить государственное софинансирование. „Все обычные отчисления в ПФР следует рассматривать как формирующие солидарные выплаты, как было до мутных накопительных экспериментов“, — подчеркнул член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Олег Шеин убежден, что „применительно к теме накопительных пенсий очевидно, что никаких накоплений быть не может, если у 70 процентов работников зарплата столь низка, что не позволяет обеспечить даже пенсию на уровне прожиточного минимума, и государство вынуждено дотировать их выплаты“.

Парламентарий припомнил историю о том, как недавно к нему на прием обратилась женщина, которая с 2001 года осуществляла отчисления на пенсионные накопления, и теперь дополнительно получает в месяц 4 рубля 57 копеек.

Фото: pxhere.com.