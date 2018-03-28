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Минфин: сроки перечисления НДФЛ в бюджет увеличивать не будут
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Минфин: сроки перечисления НДФЛ в бюджет увеличивать не будут 

Время бухгалтера 1 час назад
Минфин рассмотрел обращение относительно внесения поправок в Налоговый кодекс, которые дали бы налоговым агентам больше времени на перечисление НДФЛ в казну.
Специалисты ведомства приводят нормы НК РФ о том, что доход в рамках трудовых отношений признается полученным налогоплательщиком в последний день отработанного им месяца. Налоговые агенты должны перечислять налог с этих сумм не позднее следующего дня после выплаты. Из указанных норм следует, что агент перечисляет деньги налогоплательщика, а не собственные средства. Следовательно, промедление приведет к использованию чужих денежных средств, что является недопустимым, подчеркивают финансисты.
Кроме того, за неисполнение обязанностей агента НК РФ предусматривает штраф в размере 20% от неудержанных и не перечисленных сумм.
При этом чиновники отмечают, в каждом отдельном случае привлечения к ответственности, нарушитель вправе доказывать наличие смягчающих его вину обстоятельств. В результате таких действий, возможно, что санкции в отношении агента будут уменьшены.
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