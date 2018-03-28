Ещё
Орешкин назвал препятствия на пути экономического роста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Орешкин назвал препятствия на пути экономического роста 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В качестве примеров он привел плачевное состояние региональных дорог, слабое развитие скоростных железных дорог, полное отсутствие высокоскоростного железнодорожного транспорта, чрезмерную концентрацию авиаперевозок на Московском авиаузле (около 80 процентов вместо 20 процентов в начале 1990-х годов).
Инвестиции в инфраструктуру по отношению к ВВП снизились до 3 процентов с 4 процентов на пике в начале 2010-х годов. По оценке главы Российского фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, потребности страны в инвестициях в инфраструктуру составляют 5 процентов ВВП или дополнительные два триллиона рублей в год.
Их планируется привлечь, в частности, с помощью нового механизма — инфраструктурной ипотеки. Первый вице-премьер Игорь Шувалов признал, что эта тема идет очень трудно, вызывает много споров о рисках, которые берет на себя государство.
Инфраструктурная ипотека предполагает, что концессионер под госгарантии создает дорогу, мост или другой важный объект за свои деньги, а затем объект постепенно «выкупается» государством, которое фактически платит за доступность объекта, созданной частным бизнесом. Согласно специальной «дорожной карте», законодательные и организационные основы инфраструктурной ипотеки должны быть созданы в марте-мае, в частности, в апреле правительство должно утвердить перечень пилотных проектов.
Российская Газета: последние новости
Налоги скорректируют курс рубля Германия разрешила строить "Северный поток-2" в исключительной зоне Дан прогноз по рублю в условиях мировой "торговой войны"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово453
Обзор зарубежных СМИ: Европа отнимает сало у украинцев133
Умер Виктор Калашников30
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово139
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1090
Видео
10:46
Тулеев обратился к жителям Кузбасса
Происшествия Политика
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
00:22
Два детских сада построят в ТиНАО
Новости Москвы
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
02:45
Георгий Жженов сыграл шпиона после 17 лет лагерей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
03:52
Джанабаева: жизнь никогда не будет прежней
Шоу-бизнес
04:52
В МХТ возмущены гадкими слухами о Зудиной
Шоу-бизнес
09:43
Фестиваль культурного наследия пройдет в апреле
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение