Орешкин назвал препятствия на пути экономического роста

В качестве примеров он привел плачевное состояние региональных дорог, слабое развитие скоростных железных дорог, полное отсутствие высокоскоростного железнодорожного транспорта, чрезмерную концентрацию авиаперевозок на Московском авиаузле (около 80 процентов вместо 20 процентов в начале 1990-х годов).

Инвестиции в инфраструктуру по отношению к ВВП снизились до 3 процентов с 4 процентов на пике в начале 2010-х годов. По оценке главы Российского фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева , потребности страны в инвестициях в инфраструктуру составляют 5 процентов ВВП или дополнительные два триллиона рублей в год.

Их планируется привлечь, в частности, с помощью нового механизма — инфраструктурной ипотеки. Первый вице-премьер Игорь Шувалов признал, что эта тема идет очень трудно, вызывает много споров о рисках, которые берет на себя государство.

Инфраструктурная ипотека предполагает, что концессионер под госгарантии создает дорогу, мост или другой важный объект за свои деньги, а затем объект постепенно «выкупается» государством, которое фактически платит за доступность объекта, созданной частным бизнесом. Согласно специальной «дорожной карте», законодательные и организационные основы инфраструктурной ипотеки должны быть созданы в марте-мае, в частности, в апреле правительство должно утвердить перечень пилотных проектов.