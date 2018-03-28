«Это будет 2018 год». Министр транспорта пригласил на начало строительства Северного широтного хода 

Сегодня, 28 марта, в Минтрансе проходит коллегия ведомства, её проводит министр транспорта Максим Соколов. В заседании принимает участие губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.
Председатель общественного совета при Минтрансе Михаил Блинкин в ходе выступления высказал пожелание увидеть ключевой объект Северного широтного хода — мост через реку Обь в ближайшей перспективе. Министр Соколов, в свою очередь, отметил, что строительства СШХ начнется в 2018 году. Он также пообещал прислать приглашение почетному транспортнику на церемонию начала строительства стратегического объекта.
Напомним, сегодня в министерстве транспорта состоится рабочее совещание министра транспорта Максима Соколова и губернатора Ямала Дмитрий Кобылкина по вопросам совершенствования транспортной инфраструктуры арктического региона. Речь пойдет об этапах реализации проекта «Северный широтный ход», реновации речного и воздушного флота, аэропортовой сети. От автономного округа в совещании также примут участие первый заместитель главы региона Алексей Ситников и заместитель губернатора Дмитрий Артюхов.