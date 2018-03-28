Ещё
РЖД предлагают использовать налоговые отчисления от проектов в инфраструктурной ипотеке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

РЖД предлагают использовать налоговые отчисления от проектов в инфраструктурной ипотеке 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. РЖД предлагают разрешить направлять часть налоговых отчислений от реализации проектов на финансирование ипотечных платежей при использовании механизма инфраструктурной ипотеки. Об этом заявил глава РЖД Олег Белозеров на заседании итоговой коллегии Минэкономразвития России.
"По механизму инфраструктурной ипотеки — мы понимаем, что еще ряд моментов будет уточняться, новый инструментарий не должен поглощать старый, а должен выступать дополнительными возможностями, более четко прописывать риски в части деления между участниками этого процесса. При этом, считаем, что важную идею, которую хотелось бы реализовать, — это возможность использования части будущих налоговых поступлений от реализации проектов на финансирование ипотечного платежа. Вот мы все-таки будем просить при представлении такой схемы обязательно это рассмотреть", — сказал Белозеров.
Инфраструктурная ипотека предполагает привлечение средств инвесторов для финансирования инфраструктуры с последующим расчетом через определенное количество времени из госбюджета.
Глава Минтранса Максим Соколов ранее отмечал, что такой принцип может быть использован при реализации почти всех типов транспортных проектов в РФ.
ТАСС: последние новости
Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о прогрессивной шкале ставок НДФЛ Российская делегация посетила Сирию, чтобы найти бизнес-проекты для Крыма В Венесуэле с 1 мая цены начнут указывать в новой валюте
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев обратился к жителям Кузбасса302
Умер Олег Анофриев50
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово138
Первая отставка произошла в Кемерово455
Обзор зарубежных СМИ: Европа отнимает сало у украинцев164
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
03:02
Умер Олег Анофриев
Шоу-бизнес
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:40
Тайный визит Ким Чен Ына в Пекин оказался явным
В мире Азия
00:22
Два детских сада построят в ТиНАО
Новости Москвы
01:00
В Воронцовском парке пройдет весенняя уборка
Новости Москвы
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
02:45
Георгий Жженов сыграл шпиона после 17 лет лагерей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение