РЖД предлагают использовать налоговые отчисления от проектов в инфраструктурной ипотеке

"По механизму инфраструктурной ипотеки — мы понимаем, что еще ряд моментов будет уточняться, новый инструментарий не должен поглощать старый, а должен выступать дополнительными возможностями, более четко прописывать риски в части деления между участниками этого процесса. При этом, считаем, что важную идею, которую хотелось бы реализовать, — это возможность использования части будущих налоговых поступлений от реализации проектов на финансирование ипотечного платежа. Вот мы все-таки будем просить при представлении такой схемы обязательно это рассмотреть", — сказал Белозеров.

Инфраструктурная ипотека предполагает привлечение средств инвесторов для финансирования инфраструктуры с последующим расчетом через определенное количество времени из госбюджета.