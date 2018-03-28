Прямую телефонную линию «Партнер» проведет управление службы занятости Нижегородской области

фото pixabay.comПрямую телефонную линию «Партнер» проведет управление службы занятости Нижегородской области29 марта 2018 года с 10.00 до 12.00 час. управление по труду и занятости населения, центры занятости населения районов и городов Нижегородской области проведут прямую телефонную линию «Партнер» для студентов старших курсов и выпускников профессиональных образовательных организаций среднего и высшего образования по вопросам содействия в трудоустройстве и формирования базы стажировок. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

По информации ведомства, в целях формирования базы стажировок областной службой занятости организовано взаимодействие с 1,7 тыс. работодателей.

«Благодаря стажировкам у молодых специалистов есть возможность приобрести необходимый практический опыт работы по конкретной специальности, изучить специфику деятельности предприятия, а у работодателей — выбрать из претендентов наиболее грамотного и квалифицированного работника», — отметил руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Александр Силантьев.

Телефон прямой линии: 8 (831) 421-43-28.

Телефоны районных отделов центров занятости населения размещаются на сайте (czn.nnov.ru) и интерактивном портале (zan.nnov.ru) службы занятости населения Нижегородской области