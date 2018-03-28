Белоусов заявил о необходимости мер по предотвращению «маскировки» крупного бизнеса под малый

Об этом он сообщил журналистам в кулуарах коллеги Министерства экономического развития. «Нужны», — сказал он, отвечая на вопрос, нужны ли такие меры в связи с трагедией в Кемерове