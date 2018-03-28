Ещё
Белоусов заявил о необходимости мер по предотвращению «маскировки» крупного бизнеса под малый
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Белоусов заявил о необходимости мер по предотвращению «маскировки» крупного бизнеса под малый 

Rambler News Service 1 час назад
Об этом он сообщил журналистам в кулуарах коллеги Министерства экономического развития.
«Нужны», — сказал он, отвечая на вопрос, нужны ли такие меры в связи с трагедией в Кемерове.
Rambler News Service: последние новости
Дворкович объяснил планы по повышению налогов необходимостью развития дорог Медведев назвал санкции «нечестными приёмами» Орешкин заявил о необходимости улучшения городской среды для развития экономики
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев обратился к жителям Кузбасса302
Умер Олег Анофриев50
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово138
Первая отставка произошла в Кемерово455
Обзор зарубежных СМИ: Европа отнимает сало у украинцев164
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
03:02
Умер Олег Анофриев
Шоу-бизнес
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:40
Тайный визит Ким Чен Ына в Пекин оказался явным
В мире Азия
00:22
Два детских сада построят в ТиНАО
Новости Москвы
01:00
В Воронцовском парке пройдет весенняя уборка
Новости Москвы
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
02:45
Георгий Жженов сыграл шпиона после 17 лет лагерей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение