Ещё
Новосибирск может стать крупнейшим медицинским кластером России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Новосибирск может стать крупнейшим медицинским кластером России 

ТАСС 2 часа назад
НОВОСИБИРСК, 28 марта. /ТАСС/. Новосибирск должен стать перспективной площадкой в стране для привлечения инвестиций в систему здравоохранения и превратиться в крупнейший медицинский кластер в стране. Об этом в среду в пресс-центре ТАСС в Новосибирске заявила врио министра экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова.
"Мы считаем, что развитие здравоохранения именно как перспективы для привлечения инвестиций может стать принципиально важным для Новосибирской области… Новосибирск обладает всеми возможностями, чтобы стать крупнейшим медицинским кластером в Российской Федерации. Мы будем продолжать работу по привлечению инвесторов в эту сферу деятельности. Это могут быть и государственные, причем на уровне Российской Федерации, и частные инвестиции", — уточнила Молчанова.
По словам врио министра экономического развития региона, одним из примеров развития инвестпроектов в сфере здравоохранения может стать многопрофильная клиника «Авиценна», которая в 2017 году открыла клинический госпиталь, рассчитанный на 12 тыс. операций в год, 2 тыс. родов и 5 тыс. процедур ЭКО. Он стал первым частным многопрофильным стационаром такого масштаба в Новосибирске, в его создание было вложено 1,3 млрд рублей.
Что касается общего объема инвестиций, то Новосибирская область в 2018 году ожидает привлечения 180 млрд рублей в различные сферы, включая здравоохранение. Среди других приоритетных проектов — старт строительства утиной фермы и развитие предприятия по производству мяса индейки.
ТАСС: последние новости
Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о прогрессивной шкале ставок НДФЛ Российская делегация посетила Сирию, чтобы найти бизнес-проекты для Крыма В Венесуэле с 1 мая цены начнут указывать в новой валюте
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев обратился к жителям Кузбасса302
Умер Олег Анофриев50
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово138
Первая отставка произошла в Кемерово455
Обзор зарубежных СМИ: Европа отнимает сало у украинцев164
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
03:02
Умер Олег Анофриев
Шоу-бизнес
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:40
Тайный визит Ким Чен Ына в Пекин оказался явным
В мире Азия
00:22
Два детских сада построят в ТиНАО
Новости Москвы
01:00
В Воронцовском парке пройдет весенняя уборка
Новости Москвы
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
02:45
Георгий Жженов сыграл шпиона после 17 лет лагерей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение