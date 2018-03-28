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Крупнейшие банки Китая резко увеличили прибыль
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Крупнейшие банки Китая резко увеличили прибыль 

Вести Экономика 28 марта 2018
Фото: EPA
Крупнейшие банки Китая сообщают о максимальном росте прибыли за три года благодаря повышению чистой процентной маржи. Меры Пекина против теневого финансирования, как ожидается, будет способствовать дальнейшему восстановлению в этом году, пишет Reuters.
В последнее десятилетие малые и средние банки активно наращивали прибыль за счет агрессивного кредитования через каналы теневого банкинга. Однако теперь крупные банки выигрывают от ограничений, которые ввели регуляторы для борьбы с финансовыми рисками.
Industrial and Commercial Bank of China Ltd (ICBC), Agricultural Bank of China Ltd (AgBank) и China Construction Bank Corp (CCB) сообщили о совокупной чистой прибыли в размере 724 млрд юаней ($115,31 млрд), что на 4,1% больше, чем в 2016 году.
Для всех троих кредиторов это максимальный годовой рост прибыли с 2015 года.
У ICBC чистые доходы в виде сборов и комиссий в 2017 году сократились на 3,7% до 139,6 млрд юаней, у AgBank — на 19,8% до 72,9 млрд юаней. Их непроцентный доход, который включает в себя доходы от управления частным капиталам и сборы за инвестиционно-банковские услуги, составили меньшую долю от операционных доходов.
Чистая процентная маржа банков выросла после многих лет слабости, вызванной последовательным снижением ставок.
ICBC сообщил, что коэффициент просроченных кредитов составил 1,55% против 1,62% годом ранее.
Коэффициент просроченных кредитов также сократился у AgBank (с 2,37% до 1,81%) и CCB (с 1,52% до 1,49%). Для сравнения: в целом в отрасли показатель составляет 1,74%.
Как сообщали "Вести. Экономика", ранее в этом месяце Китай решил объединить банковского и страхового регуляторов в рамках крупнейшей за последние годы реформы госаппарата.
По данным источников Bloomberg, Китай назначил Го Шуцина главой регулятора банковской и страховой отраслей страны объемом $43 трлн.
Го руководил Комиссией по регулированию банковской деятельности Китая (CBRC) около года. Под его руководством комиссия наложила рекордное количество штрафов на финансовые учреждения за такие нарушения, как сокрытие истинных масштабов их "плохих" кредитов.
Банк международных расчетов заявил, что Китай входит в число стран, наиболее подверженных риску банковского кризиса.
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