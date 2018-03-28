Заместитель премьер-министра Бельгии не согласен с взиманием США дополнительной пошлины на товары из Китая

Крис Петерс на организованном автопроизводителем «Вольво» мероприятии подчеркнул, что торговая война крайне опасна. Он выразил надежду, что стороны смогут найти путь решения споров через переговоры и диалог. «Я защитник свободной торговли и не согласен с тем, что США взимают дополнительную пошлину с Китая и других стран. Надеюсь, что США, Китай и Европа смогут найти решение за счет консультаций», — сообщил он.

В тот день Крис Петерс посетил автозавод «Вольво» в Генте, встретился с президентом корпорации Geely и командой LYNK&CO по развитию бизнеса в Европе. Они совместно ознакомились со стратегией реализации продукции бренда LYNK&CO корпорации Geely в Бельгии. —0—