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Заместитель премьер-министра Бельгии не согласен с взиманием США дополнительной пошлины на товары из Китая
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Заместитель премьер-министра Бельгии не согласен с взиманием США дополнительной пошлины на товары из Китая 

ИА Синьхуа 1 час назад
Гент /Бельгия/, 28 марта /Синьхуа/ — Заместитель премьер-министра Бельгии, министр экономики и занятости Крис Петерс во вторник в бельгийском городе Гент отметил, что торговый протекционизм администрации США «неразумен», а свободная торговля крайне важна для США, Европы и Китая. Он добавил, что не согласен с тем, что США теперь взимают дополнительную пошлину на товары из Китая.
Крис Петерс на организованном автопроизводителем «Вольво» мероприятии подчеркнул, что торговая война крайне опасна. Он выразил надежду, что стороны смогут найти путь решения споров через переговоры и диалог. «Я защитник свободной торговли и не согласен с тем, что США взимают дополнительную пошлину с Китая и других стран. Надеюсь, что США, Китай и Европа смогут найти решение за счет консультаций», — сообщил он.
В тот день Крис Петерс посетил автозавод «Вольво» в Генте, встретился с президентом корпорации Geely и командой LYNK&CO по развитию бизнеса в Европе. Они совместно ознакомились со стратегией реализации продукции бренда LYNK&CO корпорации Geely в Бельгии. —0—
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