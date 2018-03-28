Медведев: необходимо изменить работу торгпредств

Москва, 28 марта — «Вести. Экономика». Многолетние попытки изменить систему торговых представительств России за рубежом, сделав ее инструментом защиты интересов бизнеса и развития экспорта, не увенчалисьуспехом. Систему нужно в корне менять или даже упразднить в нынешнем виде, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Фото: Торгпредство России в Китае

В свою очередь первый вице-премьер Игорь Шувалов отметил, что торгпредства должны помогать решать задачу увеличения объемов несырьевого экспорта до более чем $250 млрд в год. «Пока это не происходит. И то, что мы вам неоднократно докладывали, что, к сожалению, для многих руководство торгпредставами является по-прежнему синекурой, — это никуда не делось. И здесь мы ожидаем соответствующих серьезных предложений от министра экономического развития и руководства РЭЦ. Я неоднократно эту тему в разных должностях обсуждал с различными коллегами, с министрами экономического развития. Надо признаться, что так ничего и не удалось переделать в полном объеме, и это, очевидно, задача на будущее», — заявил премьер-министр. «Для этого (развития несырьевого экспорта — прим. ред.) нам нужна совершенно другая система торгпредств, если, конечно, вообще эту систему есть резон сохранять в том виде, в котором она существовала. Потому что на сей счет идут бесконечные дискуссии. Я их помню еще с того момента, как министром экономического развития стал Герман Оскарович Греф. В 2000 г. он ко мне с этим как-то обратился. Говорит, нам нужно это все менять», — заявил Медведев.