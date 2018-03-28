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Медведев вручил госнаграды сотрудникам Минэкономразвития
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Медведев вручил госнаграды сотрудникам Минэкономразвития 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по окончании коллегии Министерства экономического развития вручил государственные награды сотрудникам ведомства.
Советник генерального директора ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» Иван Бортник стал кавалером ордена Почета. Директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков и генеральный директор ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» Сергей Поляков были награждены почетной грамотой президента РФ.
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