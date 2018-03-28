Мослекторий покажет, как культура определяет пути развития экономики

Ученые давно уже говорят о связи экономики и культуры. Реформы, направленные на построение инновационной экономики, не приносят плодов, если в них не заложен «культурный» аспект. Культура определяет пути развития страны. Слушатели лекции узнают, как именно взаимосвязаны экономика и культура, а также о способах преодоления кризиса.

Прямую трансляцию смотрите 11 апреля в 11:00 на этой странице или на сайте «Мослектория». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.