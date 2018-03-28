Ещё
Мослекторий покажет, как культура определяет пути развития экономики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Мослекторий покажет, как культура определяет пути развития экономики 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
11 апреля в парке «Зарядье» состоится лекция экономиста, декана экономического факультета МГУ имени Ломоносова Александра Аузана. Тема встречи — «Экономика и культура: сможет ли Россия выбраться из колеи?»
Ученые давно уже говорят о связи экономики и культуры. Реформы, направленные на построение инновационной экономики, не приносят плодов, если в них не заложен «культурный» аспект. Культура определяет пути развития страны. Слушатели лекции узнают, как именно взаимосвязаны экономика и культура, а также о способах преодоления кризиса.
Прямую трансляцию смотрите 11 апреля в 11:00 на этой странице или на сайте «Мослектория». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
Москва24: последние новости
Германия выдала все разрешения на проект "Северный поток - 2" Великобритания арестовывает российское имущество неизвестного происхождения Банк России допустил подорожание бензина на 5,3% в 2018 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев обратился к жителям Кузбасса303
Умер Олег Анофриев51
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово138
Первая отставка произошла в Кемерово453
Обзор зарубежных СМИ: Европа отнимает сало у украинцев164
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
03:02
Умер Олег Анофриев
Шоу-бизнес
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:40
Тайный визит Ким Чен Ына в Пекин оказался явным
В мире Азия
00:22
Два детских сада построят в ТиНАО
Новости Москвы
01:00
В Воронцовском парке пройдет весенняя уборка
Новости Москвы
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
02:45
Георгий Жженов сыграл шпиона после 17 лет лагерей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение