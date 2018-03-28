Золото привезла из Минска выпускница университета физкультуры

Ангелина Голикова стала лучшей в общем зачете Кубка мира по конькобежному спорту.

Минске на прошлой неделе состоялся заключительный этап Кубка мира по конькобежному спорту. Выпускница кафедры теории и методики конькобежного спорта РГУФКСМиТ Ангелина Голикова в составе женской сборной России вместе с Ольгой Фаткулиной, Елизаветой Казелиной и Екатериной Шиховой выиграла командный спринт.

Также лучшей во втором забеге на 500-метровой дистанции стала А. Голикова.

Напомним, что в начале 2018 года Ангелина Голикова завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы, а на Олимпиаде в Пхенчхане в этой же дисциплине она заняла седьмую строчку в турнирной таблице.