Ещё
Золото привезла из Минска выпускница университета физкультуры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Золото привезла из Минска выпускница университета физкультуры 

Управа района Измайлово города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Ангелина Голикова стала лучшей в общем зачете Кубка мира по конькобежному спорту.
В Минске на прошлой неделе состоялся заключительный этап Кубка мира по конькобежному спорту. Выпускница кафедры теории и методики конькобежного спорта РГУФКСМиТ Ангелина Голикова в составе женской сборной России вместе с Ольгой Фаткулиной, Елизаветой Казелиной и Екатериной Шиховой выиграла командный спринт.
Также лучшей во втором забеге на 500-метровой дистанции стала А. Голикова.
Напомним, что в начале 2018 года Ангелина Голикова завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы, а на Олимпиаде в Пхенчхане в этой же дисциплине она заняла седьмую строчку в турнирной таблице.
Управа района Измайлово города Москвы: последние новости
Сотрудничество со школой-интернатом начал Колледж №24 По инициативе правительства Москвы на ВДНХ создан IT-центр «Умный город» В храме Казанской-Песчанской иконы Божией Матери работает психолог
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев обратился к жителям Кузбасса302
Умер Олег Анофриев50
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово138
Первая отставка произошла в Кемерово455
Обзор зарубежных СМИ: Европа отнимает сало у украинцев164
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
03:02
Умер Олег Анофриев
Шоу-бизнес
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:40
Тайный визит Ким Чен Ына в Пекин оказался явным
В мире Азия
00:22
Два детских сада построят в ТиНАО
Новости Москвы
01:00
В Воронцовском парке пройдет весенняя уборка
Новости Москвы
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
02:45
Георгий Жженов сыграл шпиона после 17 лет лагерей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение