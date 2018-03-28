Дворкович призвал найти решения для быстрой реализации ГЧП в транспортных проектах

Вице-премьер Аркадий Дворкович предлагает в ближайшие недели и месяцы найти правильные методические решения для быстрой реализации государственно-частного партнерства в транспортных проектах.

России. «Хочу подчеркнуть, что денег у нас никогда не будет достаточно. Никогда не будет такого объема ресурсов, чтобы одновременно решить все задачи. Поэтому на первый план выходит партнерство между государственным и частным секторами. Мы стараемся привлекать частные инвестиции в развитие транспорта и модернизацию транспортной инфраструктуры. Пока это идем со скрипом. Проекты единичные и каждый из таких проектов создается в ручном режиме и очень долго. Отчасти мы объективно не научились это делать в должной мере. Отчасти это результат недостаточного правового регулирования, отчасти просто страх перед новым. (…) В самые ближайшие недели и месяцы мы должны найти правильные методические решения», — сказал Дворкович в ходе доклада на итоговой коллегии Минтранса

Также он сообщил о мнении Минфина по госгарантиям в проектах в сфере ГЧП.

«Часто Минфин — не буду критиковать — просто скажу о проблеме, которые все понимают. Мы говорим министерству финансов, что не нужно вкладывать такой объем средств. Мы привлекаем частных инвесторов. Нужны хотя бы частичные гарантии. Министерство финансов говорит, что нет — давайте определим либо это государство или частный сектор и о каких гарантиях может идти речь, если говорим о частных инвестициях. Необходимо в каждом проекте иметь четкую методику определения необходимой и достаточной роли государства и возможной максимальной доли частных инвестиций и мы продолжаем двигаться очень медленно. Таким темпами мы не решим задач, поставленных президентом России», — сказал он.