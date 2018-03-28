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Дворкович: денег у нас никогда не будет достаточно
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Дворкович: денег у нас никогда не будет достаточно 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что привлечение частных средств к развитию транспортной инфраструктуры «идет со скрипом». Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru'.
»Денег у нас никогда не будет достаточно. У нас никогда не будет такого объема ресурсов, чтобы одновременно решить все задачи. Поэтому на первый план выходит сотрудничество между государством и частным сектором. Мы стараемся привлекать частные средства в модернизацию, развитие транспортной инфраструктуры. Пока это идет со скрипом", — сказал Дворкович на итоговой коллегии Минтранса.
Он также отметил необходимость создания методики определения в каждом проекте достаточной роли и доли государства и возможной максимальной доли частных инвестиций.
Ранее Дворкович объяснил, с чем связаны планы по повышению налогов.
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