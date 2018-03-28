Скаршевский: Стратегия НБУ не содержит ни одной цифры, кроме нумерации страниц

Об этом рассказал экономический аналитик Виктор Скаршевский изданию ГолосUA.

«18-страничный документ никакого отношения к понятию стратегия не имеет: в нем нет ни сроков реализации, ни сроков достижения целей, ни одного количественного критерия. Нет вообще ни одной цифры, кроме нумерации страниц», — сказал эксперт.

Скаршевский отметил, что документ насыщен тенденциозными заявлениями, а также искаженно подает текущую экономическую и финансовую ситуацию в стране.

«В документе нет ничего нового. НБУ просто зафиксировал в нем перечень благих намерений», — сказал экономист. Реальные планы Нацбанка, по его мнению, можно будет оценивать только по конкретным практическим шагам.

Скаршевский отметил, что «невозможно проверить выполнение данного документа, так как в нем отсутствуют временные и количественные критерии его выполнения».