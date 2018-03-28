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Latvijas dzelzceļš переживает спад грузооборота, сохраняя финансовую стабильность
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Latvijas dzelzceļš переживает спад грузооборота, сохраняя финансовую стабильность 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
В прошлом году нетто-оборот LDz уменьшился на 12,4 млн евро или на 6,4% до 180,2 млн евро, но оборот уменьшился не так сильно, как грузооборот, что свидетельствует о способности предприятия сбалансировать доходы. Прибыль LDz до налогов составила в 2017 году 0,8 млн евро. Концерн принял меры по реструктуризации и пересмотрел процессы с целью повышения их эффективности, что и позволило добиться хороших результатов.
В прошлом году по инфраструктуре железной дороги было перевезено 17,5 млн пассажиров, что на 1,5% больше, чем годом ранее, и 43,8 млн тонн грузов, что на 8,4% меньше, чем в 2016 году.
У. Аугулис отметил, что LDz в последние годы повысила эффективность деятельности, разработала новые услуги и освоила новые рынки, что и отражается на финансовых результатах предприятия. Министр высоко оценил то, что LDz весь 2017 год работала над привлечением новых партнеров из Германии, Китая, Индии, Ирана, а также на имеющихся рынках в России и Белоруссии. Было открыто представительство в Белоруссии, создано несколько новых маршрутов.
Говоря о предстоящей в 2018 году работе, министр отметил, что важно принять индикативный план развития железнодорожной инфраструктуры и на его основе подготовить многолетний договор о ее использовании.
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