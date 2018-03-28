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На Кубани отложили введение курортного сбора
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На Кубани перенесли начало действия закона о курортном сборе 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли изменения в закон о введении курортного сбора в регионе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Уточняется, что курортный сбор начнет действовать не с 1 мая, а с 16 июля.
"С 14 июня по 15 июля 2019 на территории России будет проходить чемпионат мира по футболу, часть спортивных мероприятий пройдет на территории Краснодарского края, в связи с чем ожидается прибытие большого количества делегаций, в том числе иностранцев… Судьи, тренеры, спортсмены, прибывшие для участия в спортивных мероприятиях на территории эксперимента, освобождены от уплаты курортного сбора, при этом в состав делегации будут входить болельщики, представители СМИ и иные лица, участвующие в подготовке и проведению мероприятий, которые обязаны оплатить курортный сбор", — сказал председатель комитета по экологической безопасности ЗСК Андрей Булдин.
По словам депутатов, перенос даты введения сбора с 1 мая на 16 июля создаст комфортные условия для всех участников мундиаля.
Ранее сообщалось, что Минфин выступил за предоставление регионам права вводить туристический сбор.
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