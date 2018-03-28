Пять вопросов о новом правительстве Путина после выборов-2018

Sobesednik.ru обсудил с экспертами, насколько возможны перестановки в правительстве при новом сроке Путина

После инаугурации Владимир Путин должен сформировать новый кабинет министров . Кто получит кресла в Белом доме, а кто, наоборот, потеряет? Как будем жить ближайшие 6 лет, на что надеяться и чего бояться?

Владимир Путин пообещал «хорошо подумать» над составом правительства.

2. Кто главные кандидаты на вылет?

Первые атаки не заставили за себя ждать. Сенатор Людмила Нарусова публично припомнила министру культуры Мединскому скандал с его диссертацией. Второй в правительственном антирейтинге — вице-премьер правительства по спорту Виталий Мутко

— Мутко, кстати, несмотря на маргинальную репутацию, может и усидеть на должности. Тем более что скоро чемпионат мира по футболу, перед ним замены не будет. А потом спортивных мероприятий не ожидается, и опять все забудут про Мутко. Зато в зоне риска министр транспорта Соколов, который получил выговор в прошлом году. У министра культуры Мединского целый букет — осужденный заместитель, скандал с диссертацией. Он, конечно, пытается спасти себя верноподданническими заявлениями, но это не всегда работает, — перечислил старший научный сотрудник Института Гайдара Сергей Жаворонков . — Могут быть проблемы у министра сельского хозяйства Ткачева из-за конфликта интересов, так как его семья занимается крупным агробизнесом. Как ни странно, но могут уйти даже такие фигуры, как главный полицейский Колокольцев и глава Следкома Бастрыкин — у обоих ведомств большие проблемы с самой могущественной структурой на сегодня — ФСБ . Дела, посадки — ощущение, что кольцо вокруг этих силовиков уже сжимается. А главной неожиданностью может стать уход главы МИДа Сергея Лаврова , к которому нет претензий, но ходят слухи, что он просто устал, так как уже 14 лет на реально тяжелой работе.

— Предсказать действия Путина сложно, — считает Олег Матвейчев. — Ориентироваться на скандалы и антирейтинги не стоит. Президент неоднократно демонстрировал, что никакие разоблачения и расследования, настоящие и дутые, на его решения не влияют. Он ориентируется на дела и свое отношение.

3. Когда победим бедность?

Путин уже пообещал на новом сроке бороться с бедностью, сократить разрыв в доходах, войти в пятерку мировых экономик, увеличить продолжительность жизни и численность населения в целом.

— Про борьбу с бедностью Путин впервые заявил еще в 2003 году. Тогда это называлось «преодоление бедности». Не преодолели. В 2012 году, когда были выборы, это уже называлось «снижение бедности». Итог — все последние 4 года реальные располагаемые доходы только снижались. Думаю, третья попытка борьбы с бедностью тоже не увенчается успехом. В послании Федеральному собранию Путин четко дал понять: Россия в гонке вооружений. А это бездонная черная дыра, — уверен директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев

Алексей Кудрин сказал, что у российской экономики есть пара лет, чтобы заняться реформами. Жить на нефтяную ренту уже не получится. Сейчас ситуация в экономике напоминает застой года так 1983-го. Что было после, думаю, все помнят. Поэтому необходимость в модернизации назрела. Рост экономики на 1,5% в 2017 году, которым все воодушевились, на самом деле очень умеренный. Все, что меньше 3%, для нас — стагнация, — полагает экономист Сергей Хестанов

4. Где закрутят гайки?

— Для гонки вооружений и других госрасходов нужны деньги. А где их взять? У нас с вами. Повышение налогов, о котором говорят все громче, — уже вопрос решенный. 15–16% НДФЛ будет точно, — считает Игорь Николаев.

Эксперты сходятся в том, что повышение пенсионного возраста — тоже не за горами.

— Постепенное повышение уже идет, — замечает Сергей Жаворонков. — Выход на пенсию для чиновников уже отодвинули до 63 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно.

После выборов раздача пряников, как правило, заканчивается и начинается ужесточение по всем фронтам.

— Либеральная общественность после выборов традиционно опасается репрессий. Но здесь все возможные механизмы уже созданы. Действует фактический запрет для бизнеса на финансирование оппозиции. «Экстремистские» статьи 280 и 282, которые позволяют ловить любых инакомыслящих вплоть до блогеров и студентов с репостами. В год у нас сажают более 500 человек по этим основаниям, и сейчас вряд ли превысят эти цифры. Выборочные расправы, конечно, будут, но 37-го года мы точно не увидим. Хотя и оттепели не ждем, — прогнозирует Жаворонков.

5. Преемник Путина — темная лошадка?

«Кто, кроме Путина?» — любят спрашивать его сторонники. Но если не о преемнике, то о дублере власти все равно рано или поздно придется задуматься.

— Эта интрига будет сохраняться очень долго, — считает Олег Матвейчев. — Не забываем, что Путин из разведки. Мы увидим много отвлекающих маневров — недостоверных утечек, сливов, намеренной дезинформации. Но правды не будет знать даже окружение Путина. А реальным преемником может стать человек, чье имя даже не будет фигурировать в раскладах аналитиков и политологов.

Свежо предание…

— Мы будем действовать открыто, обсуждать с людьми все наши ключевые решения, объяснять, почему поступаем именно так, а не иначе, каких целей хотим достичь.

— Да, критика, споры, дискуссии необходимы, важны, но в них не должно быть места безответственному популизму.

— Хорошо знаю и о наших проблемах. Вы, граждане России, справедливо говорите о снижении доходов, недостатках в здравоохранении, ЖКХ, других сферах.

— Конечно, мне очень хочется, чтобы те проблемы, которые ставили граждане, были решены как можно быстрее — мы будем к этому стремиться. Но абсолютно безответственно было бы обещать сделать все это немедленно, прямо сейчас, все изменить в одночасье.

— Все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним — необходимостью преодолеть еще имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей.

Из обращения В. Путина к гражданам России 23 марта 2018 г.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №10-2018 под заголовком «Дали срок. А будет ли толк?».