Пять вопросов о новом правительстве Путина после выборов-2018 

Sobesednik.ru обсудил с экспертами, насколько возможны перестановки в правительстве при новом сроке Путина.
После инаугурации Владимир Путин должен сформировать новый кабинет министров. Кто получит кресла в Белом доме, а кто, наоборот, потеряет? Как будем жить ближайшие 6 лет, на что надеяться и чего бояться?
1. Уберут ли Медведева?
Владимир Путин пообещал «хорошо подумать» над составом правительства.
— По стилю Путина, который мы успели изучить за 18 лет, он должен поменять кадровый состав процентов на 30. Шансы Дмитрия Медведева сохранить свой пост я бы оценил как 50 на 50. Если его все-таки решат заменить, то наиболее вероятные кандидаты — мэр Москвы Сергей Собянин, гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, к которым у Путина нет претензий. Но я не исключаю и «козыря в рукаве» — нестандартный ход вроде возвышения фигуры, которая не называется в прогнозах, — например, человек, причастный к удачному завершению проекта по созданию супероружия, которому президент уделил так много внимания в своем послании Федеральному собранию, — считает экс-советник администрации президента РФ, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.
В шорт-листе на премьерское место фигурируют вице-премьер Игорь Шувалов, которому до сих пор ни один скандал не стоил карьеры, глава Счетной палаты и бывшая «королева бюджета» Татьяна Голикова, «любимчик президента» и министр экономразвития Максим Орешкин, а также друг Путина и министр обороны Сергей Шойгу.
2. Кто главные кандидаты на вылет?
Первые атаки не заставили за себя ждать. Сенатор Людмила Нарусова публично припомнила министру культуры Мединскому скандал с его диссертацией. Второй в правительственном антирейтинге — вице-премьер правительства по спорту Виталий Мутко.
— Мутко, кстати, несмотря на маргинальную репутацию, может и усидеть на должности. Тем более что скоро чемпионат мира по футболу, перед ним замены не будет. А потом спортивных мероприятий не ожидается, и опять все забудут про Мутко. Зато в зоне риска министр транспорта Соколов, который получил выговор в прошлом году. У министра культуры Мединского целый букет — осужденный заместитель, скандал с диссертацией. Он, конечно, пытается спасти себя верноподданническими заявлениями, но это не всегда работает, — перечислил старший научный сотрудник Института Гайдара Сергей Жаворонков. — Могут быть проблемы у министра сельского хозяйства Ткачева из-за конфликта интересов, так как его семья занимается крупным агробизнесом. Как ни странно, но могут уйти даже такие фигуры, как главный полицейский Колокольцев и глава Следкома Бастрыкин — у обоих ведомств большие проблемы с самой могущественной структурой на сегодня — ФСБ. Дела, посадки — ощущение, что кольцо вокруг этих силовиков уже сжимается. А главной неожиданностью может стать уход главы МИДа Сергея Лаврова, к которому нет претензий, но ходят слухи, что он просто устал, так как уже 14 лет на реально тяжелой работе.
— Предсказать действия Путина сложно, — считает Олег Матвейчев. — Ориентироваться на скандалы и антирейтинги не стоит. Президент неоднократно демонстрировал, что никакие разоблачения и расследования, настоящие и дутые, на его решения не влияют. Он ориентируется на дела и свое отношение.
3. Когда победим бедность?
Путин уже пообещал на новом сроке бороться с бедностью, сократить разрыв в доходах, войти в пятерку мировых экономик, увеличить продолжительность жизни и численность населения в целом.
— Про борьбу с бедностью Путин впервые заявил еще в 2003 году. Тогда это называлось «преодоление бедности». Не преодолели. В 2012 году, когда были выборы, это уже называлось «снижение бедности». Итог — все последние 4 года реальные располагаемые доходы только снижались. Думаю, третья попытка борьбы с бедностью тоже не увенчается успехом. В послании Федеральному собранию Путин четко дал понять: Россия в гонке вооружений. А это бездонная черная дыра, — уверен директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.
— Алексей Кудрин сказал, что у российской экономики есть пара лет, чтобы заняться реформами. Жить на нефтяную ренту уже не получится. Сейчас ситуация в экономике напоминает застой года так 1983-го. Что было после, думаю, все помнят. Поэтому необходимость в модернизации назрела. Рост экономики на 1,5% в 2017 году, которым все воодушевились, на самом деле очень умеренный. Все, что меньше 3%, для нас — стагнация, — полагает экономист Сергей Хестанов.
4. Где закрутят гайки?
— Для гонки вооружений и других госрасходов нужны деньги. А где их взять? У нас с вами. Повышение налогов, о котором говорят все громче, — уже вопрос решенный. 15–16% НДФЛ будет точно, — считает Игорь Николаев.
Эксперты сходятся в том, что повышение пенсионного возраста — тоже не за горами.
— Постепенное повышение уже идет, — замечает Сергей Жаворонков. — Выход на пенсию для чиновников уже отодвинули до 63 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно.
После выборов раздача пряников, как правило, заканчивается и начинается ужесточение по всем фронтам.
— Либеральная общественность после выборов традиционно опасается репрессий. Но здесь все возможные механизмы уже созданы. Действует фактический запрет для бизнеса на финансирование оппозиции. «Экстремистские» статьи 280 и 282, которые позволяют ловить любых инакомыслящих вплоть до блогеров и студентов с репостами. В год у нас сажают более 500 человек по этим основаниям, и сейчас вряд ли превысят эти цифры. Выборочные расправы, конечно, будут, но 37-го года мы точно не увидим. Хотя и оттепели не ждем, — прогнозирует Жаворонков.
5. Преемник Путина — темная лошадка?
«Кто, кроме Путина?» — любят спрашивать его сторонники. Но если не о преемнике, то о дублере власти все равно рано или поздно придется задуматься.
— Эта интрига будет сохраняться очень долго, — считает Олег Матвейчев. — Не забываем, что Путин из разведки. Мы увидим много отвлекающих маневров — недостоверных утечек, сливов, намеренной дезинформации. Но правды не будет знать даже окружение Путина. А реальным преемником может стать человек, чье имя даже не будет фигурировать в раскладах аналитиков и политологов.
Свежо предание…
— Мы будем действовать открыто, обсуждать с людьми все наши ключевые решения, объяснять, почему поступаем именно так, а не иначе, каких целей хотим достичь.
— Да, критика, споры, дискуссии необходимы, важны, но в них не должно быть места безответственному популизму.
— Хорошо знаю и о наших проблемах. Вы, граждане России, справедливо говорите о снижении доходов, недостатках в здравоохранении, ЖКХ, других сферах.
— Конечно, мне очень хочется, чтобы те проблемы, которые ставили граждане, были решены как можно быстрее — мы будем к этому стремиться. Но абсолютно безответственно было бы обещать сделать все это немедленно, прямо сейчас, все изменить в одночасье.
— Все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним — необходимостью преодолеть еще имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей.
Из обращения В. Путина к гражданам России 23 марта 2018 г.
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Материал вышел в издании «Собеседник» №10-2018 под заголовком «Дали срок. А будет ли толк?».