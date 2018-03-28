Медведев назвал санкции «нечестными приемами»

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев назвал санкции «нечестными приёмами». Об этом он заявил в ходе коллегии Министерства экономического развития.
«Задача всемерного развития несырьевого, неэнергетического экспорта остаётся весьма и весьма актуальной. Понятно, что это непросто. Помимо обычной мировой конкуренции, с которой сталкивается наш бизнес, мы имеем примеры другие, я имею в виду нечестные приёмы и немотивированные ограничения, включая введение различного рода санкций, различного рода торговых ограничений. И во всех этих условиях нам необходимо не только выжить, но и предъявить лучшие конкурентные образцы», — сказал он.
По его словам, правительство системно работает над снижением административной нагрузки для экспортно ориентированных компаний.
«Действовать, безусловно, нужно максимально активно, вводить новые механизмы поддержки специально для малого и среднего бизнеса для высокотехнологичных компаний», — подвёл итог Медведев.