Медведев назвал санкции «нечестными приемами»

Медведев назвал санкции «нечестными приёмами»

«Задача всемерного развития несырьевого, неэнергетического экспорта остаётся весьма и весьма актуальной. Понятно, что это непросто. Помимо обычной мировой конкуренции, с которой сталкивается наш бизнес, мы имеем примеры другие, я имею в виду нечестные приёмы и немотивированные ограничения, включая введение различного рода санкций, различного рода торговых ограничений. И во всех этих условиях нам необходимо не только выжить, но и предъявить лучшие конкурентные образцы», — сказал он. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев назвал санкции «нечестными приёмами». Об этом он заявил в ходе коллегии Министерства экономического развития

По его словам, правительство системно работает над снижением административной нагрузки для экспортно ориентированных компаний.

«Действовать, безусловно, нужно максимально активно, вводить новые механизмы поддержки специально для малого и среднего бизнеса для высокотехнологичных компаний», — подвёл итог Медведев.