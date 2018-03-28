Ещё
Медведев назвал санкции «нечестными приемами»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Медведев назвал санкции «нечестными приёмами» 

Rambler News Service 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев назвал санкции «нечестными приёмами». Об этом он заявил в ходе коллегии Министерства экономического развития.
«Задача всемерного развития несырьевого, неэнергетического экспорта остаётся весьма и весьма актуальной. Понятно, что это непросто. Помимо обычной мировой конкуренции, с которой сталкивается наш бизнес, мы имеем примеры другие, я имею в виду нечестные приёмы и немотивированные ограничения, включая введение различного рода санкций, различного рода торговых ограничений. И во всех этих условиях нам необходимо не только выжить, но и предъявить лучшие конкурентные образцы», — сказал он.
По его словам, правительство системно работает над снижением административной нагрузки для экспортно ориентированных компаний.
«Действовать, безусловно, нужно максимально активно, вводить новые механизмы поддержки специально для малого и среднего бизнеса для высокотехнологичных компаний», — подвёл итог Медведев.
Rambler News Service: последние новости
Орешкин заявил о необходимости улучшения городской среды для развития экономики Власти Сирии и российский бизнес договорились об расширении экономического сотрудничества «Нафтогаз» прокомментировал решение Германии по «Северному потоку — 2»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово405
Названо окончательное число погибших в Кемерово469
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово135
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1073
Умер Виктор Калашников10
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
05:29
Россия готова развивать отношения со всеми странами
Политика Европа
02:30
Москва ожидает от Лондона взаимодействия с СК РФ
Политика Европа
05:11
МИД РФ высказался о визите Ким Чен Ына в Пекин
Политика Азия
04:19
Проведение саммита России и КНДР пока не планируется
Политика Азия
03:26
Высылка Киевом дипломатов РФ не останется без ответа
Политика Конфликты
05:05
СК возбудил дело против украинского пранкера
Происшествия Криминал
00:54
На «Площади революции» отреставрируют скульптуры
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение