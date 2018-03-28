Правительство разработало проект закона об инновационной деятельности

Правительство разработало проект закона «О научной, научно-технической и инновационной деятельности». Соответствующий документ опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.

Автором законопроекта выступил Минобрнауки . Документ вводит такие понятия, как научно-техническая деятельность, инновации, экспериментальные разработки, определяет виды научных проектов и другие термины.

В соответствии с инициативой, государственное регулирование научно-технической и инновационной деятельности должно быть основано на принципах свободы научного творчества, ответственности, публичности, системности поддержки, доступности информации о результатах исследований.

Также документ определяет полномочия органов госвласти и наделяет их правом разрабатывать политику в области научно-технического развития, определять приоритеты развития науки, финансировать разработки, формировать научную инфраструктуру и так далее.

Среди мер господдержки научной отрасли, предлагаемых в законопроекте, перечислены налоговые льготы, прямое финансирование проектов, предоставление образовательных услуг, создание жилищной и исследовательской инфраструктуры, необходимой для работников научно-технической сферы, государственно-частное партнёрство.