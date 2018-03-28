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Дворкович объяснил планы по повышению налогов
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Дворкович объяснил, с чем связаны планы по повышению налогов 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что планы правительства по повышению налогов связаны с необходимостью выделения ресурсов на развитие дорог. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
"Дорогами мы должны заниматься в приоритетном режиме. На это будут выделяться ресурсы. Для этого, в том числе, будут повышены налоги, что не может всем нравится", — сказал Дворкович на итоговой коллегии Минтранса.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что министерство не намерено увеличивать налоговое бремя.
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