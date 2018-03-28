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ННФ и Нефтегаз-2018 пройдут в апреле в Экспоцентре
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ННФ и Нефтегаз-2018 пройдут в апреле в Экспоцентре 

ТАСС 37 минут назад
Москва, 28 марта. Трансфер технологий «наука — бизнес», внедрение инновационных разработок и стартапов, а также вопросы импортозамещения и локализации производств в нефтегазовой отрасли станут одними из ключевых тем деловой программы Национального нефтегазового форума 2018 и Выставки «Нефтегаз-2018».
В рамках деловой программы ННФ-2018 состоится ряд стратегических форсайт-сессий, посвященных развитию и анализу деятельности отраслевых кластеров, технопарков и инжиниринговых центров, а также основным проблемам и задачам, стоящим на этапе трансфера высокотехнологичной продукции ТЭК «наука — технологии — бизнес», в т.ч. в контексте отраслевых программ импортозамещения.
Сегодня в России функционирует ряд отраслевых кластеров и технопарков, которые представляют собой комплекс нефтедобывающих, нефтегазоперерабатывающих и нефтегазохимических предприятий, научно-исследовательских организаций, профильных учебных заведений, инжиниринговых центров и особых экономических зон. Формирование таких институтов позволяет комплексно решать задачи создания конкурентоспособных производств, а для предприятий, входящих в специализированные кластеры, предусмотрены меры государственной поддержки, упрощение процедур для прямых иностранных инвестиций, развитие инфраструктуры путем государственного финансирования, предоставление льгот по налогам. Однако для ускоренного развития их деятельности необходимы дополнительные меры государственной поддержки, которые будут проработаны в Минэнерго России и Министерстве промышленности и торговли РФ в текущем году.
Среди других вопросов деловой программы Форума и Выставки: цифровая трансформация нефтегазовой отрасли; технологическая оснащенность отраслевого машиностроительного комплекса и его экспортный потенциал; роботизация и искусственный интеллект; импортозамещение и локализация производств в отдельных отраслевых сегментах; трансфер технологий и международное сотрудничество; разработка трудноизвлекаемых и нетрадиционных углеводородов, развитие нефтегазохимии и нефтепереработки.
Подробную информацию о деловой программе мероприятия можно получить: по телефонам +7 (495) 640-34-64, 8-800-333-05-15, либо электронной почте mail@oilandgasforum.ru, а также на официальном сайте проекта: www.oilandgasforum.ru
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