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Дворкович призвал найти дополнительные средства для развития аэропортов Севера и Дальнего Востока
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Дворкович призвал найти дополнительные средства для развития аэропортов Севера и Дальнего Востока 

Rambler News Service 34 минуты назад
Вице-премьер Аркадий Дворкович считает необходимым привлечь дополнительные инвестиции в развитие аэропортов Севера и Дальнего Востока.
«Мы продолжаем субсидировать перевозки с Дальнего Востока и на Дальний Восток, Калининград, Крым и по ряду других направлний и это дало свой результат. Но спрос еще выше и именно поэтому мы обязаны найти ресурсы для вложения дополнительных инвестиций в аэропорты Севера и Дальнего Востока, в модернизацию и строительство новых взлетно-посадочных полос, принимающих различные типы воздушных судов. В более качественной и надежной связи между отдельными областными центрами и центров макрорегионов. Далеко не все эти логистические цепочки выстроены. Необходимо с учетом извлеченных уроков, накопленного опыта и свежим взглядов посмотреть, что необходимо сделать в первую очередь», — сказал Дворкович в ходе доклада на итоговой коллегии Минтранса России.
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