Дворкович призвал найти дополнительные средства для развития аэропортов Севера и Дальнего Востока 

Вице-премьер Аркадий Дворкович считает необходимым привлечь дополнительные инвестиции в развитие аэропортов Севера и Дальнего Востока.
«Мы продолжаем субсидировать перевозки с Дальнего Востока и на Дальний Восток, Калининград, Крым и по ряду других направлний и это дало свой результат. Но спрос еще выше и именно поэтому мы обязаны найти ресурсы для вложения дополнительных инвестиций в аэропорты Севера и Дальнего Востока, в модернизацию и строительство новых взлетно-посадочных полос, принимающих различные типы воздушных судов. В более качественной и надежной связи между отдельными областными центрами и центров макрорегионов. Далеко не все эти логистические цепочки выстроены. Необходимо с учетом извлеченных уроков, накопленного опыта и свежим взглядов посмотреть, что необходимо сделать в первую очередь», — сказал Дворкович в ходе доклада на итоговой коллегии Минтранса России.