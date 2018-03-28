Названа предполагаемая дата ежегодного отчета правительства перед Госдумой 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что 11 апреля планирует выступить в Госдуме с ежегодным отчетом о работе федерального правительства, передает в среду Газета.ru.
«Совсем скоро, в начале апреля, 11 апреля предполагается отчет правительства в Государственной Думе, причем у нас отчет в известной степени особенный, потому что это не просто отчет за 2017 год, но и в известной степени подводит итоги нашей работы за истекшие шесть лет практически», — сказал Медведев на коллегии Минэкономразвития.
Ранее Медведев поручил министерству экономического развития РФ представить план по ускорению роста инвестиций до 25% ВВП.