Федеральная налоговая служба проводит дни открытых дверей по налогу на доходы физических лиц

ВНИМАНИЕ!

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц.

23 марта 2018 года с 09.00 до 20.00 24 марта 2018 года с 10.00 до 15.00 23 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00 24 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00 Акция проводится в инспекциях ФНС России на всей территории Российской Федерации

В Дни открытых дверей сотрудники налоговых органов разъяснят следующие вопросы:

— о возможностях подключения к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;

— о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного ими дохода и необходимости уплаты с него налога;

— о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;

— о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;

— о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;

— как воспользоваться компьютерной программой по заполнению налоговой декларации с помощью ПО «Декларация» в электронном виде;

— о получении налоговых вычетов и другим вопросам, возникающим у налогоплательщиков.