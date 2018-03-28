ВНИМАНИЕ!
Федеральная налоговая служба проводит
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц.
23 марта 2018 года с 09.00 до 20.00 24 марта 2018 года с 10.00 до 15.00 23 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00 24 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00 Акция проводится в инспекциях ФНС России на всей территории Российской Федерации.
В Дни открытых дверей сотрудники налоговых органов разъяснят следующие вопросы:
— о возможностях подключения к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;
— о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного ими дохода и необходимости уплаты с него налога;
— о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
— о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
— о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
— как воспользоваться компьютерной программой по заполнению налоговой декларации с помощью ПО «Декларация» в электронном виде;
— о получении налоговых вычетов и другим вопросам, возникающим у налогоплательщиков.