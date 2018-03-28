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Федеральная налоговая служба проводит дни открытых дверей по налогу на доходы физических лиц
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Федеральная налоговая служба проводит дни открытых дверей по налогу на доходы физических лиц 

Управа района Арбат города Москвы 42 минуты назад
ВНИМАНИЕ!
Федеральная налоговая служба проводит
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц.
23 марта 2018 года с 09.00 до 20.00  24 марта 2018 года с 10.00 до 15.00  23 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00  24 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00  Акция проводится в инспекциях ФНС России на всей территории Российской Федерации.
В Дни открытых дверей сотрудники налоговых органов разъяснят следующие вопросы:
— о возможностях подключения к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;
— о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного ими дохода и необходимости уплаты с него налога;
— о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
— о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
— о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
— как воспользоваться компьютерной программой по заполнению налоговой декларации с помощью ПО «Декларация» в электронном виде;
— о получении налоговых вычетов и другим вопросам, возникающим у налогоплательщиков.
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