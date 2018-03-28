Голикова высказалась о проблеме с «работающими бедными»

Голикова прокомментировала ситуацию с «работающими бедными»

«Чтобы эту проблему решить, нужно реализовать совокупность мер. В первую очередь экономика должна расти более высокими темпами, чем те, которые у нас есть», — заявила Голикова.

По её словам, это значит, что надо и видоизменять налоговую систему, и развивать инфраструктуру, и эффективнее использовать имеющиеся ресурсы, и проводить структурные реформы в социальном страховании.