Голикова высказалась о проблеме с «работающими бедными»

Глава Счётной палаты Татьяна Голикова прокомментировала ситуацию с «работающими бедными», сообщает kp.ru.
«Чтобы эту проблему решить, нужно реализовать совокупность мер. В первую очередь экономика должна расти более высокими темпами, чем те, которые у нас есть», — заявила Голикова.
По её словам, это значит, что надо и видоизменять налоговую систему, и развивать инфраструктуру, и эффективнее использовать имеющиеся ресурсы, и проводить структурные реформы в социальном страховании.
Как отметила Голикова, по данным Росстата, в 2016 году среди малоимущего населения 64,2% — это люди, относящиеся к экономически активным.
«В последнее время некоторые решения мы приняли. С 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда доведут до уровня прожиточного минимума населения, утверждена приоритетная программа «Повышение производительности труда и содействие занятости», — добавила она.