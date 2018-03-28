Ещё
Голикова высказалась о проблеме с «работающими бедными»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Голикова прокомментировала ситуацию с «работающими бедными» 

RT на русском 29 минут назад
Фото: ТАСС
Глава Счётной палаты Татьяна Голикова прокомментировала ситуацию с «работающими бедными», сообщает kp.ru.
«Чтобы эту проблему решить, нужно реализовать совокупность мер. В первую очередь экономика должна расти более высокими темпами, чем те, которые у нас есть», — заявила Голикова.
По её словам, это значит, что надо и видоизменять налоговую систему, и развивать инфраструктуру, и эффективнее использовать имеющиеся ресурсы, и проводить структурные реформы в социальном страховании.
Как отметила Голикова, по данным Росстата, в 2016 году среди малоимущего населения 64,2% — это люди, относящиеся к экономически активным.
«В последнее время некоторые решения мы приняли. С 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда доведут до уровня прожиточного минимума населения, утверждена приоритетная программа «Повышение производительности труда и содействие занятости», — добавила она.
RT на русском: последние новости
В Минэкономразвития прогнозируют рост ВВП России в 2018 году на уровне около 2% Глава ВТО рассказал о негативных последствиях торговой войны между США и Китаем Орешкин рассказал, что является сдерживающим фактором развития российской экономики
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово405
Названо окончательное число погибших в Кемерово469
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово135
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1072
Умер Виктор Калашников10
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
02:30
Москва ожидает от Лондона взаимодействия с СК РФ
Политика Европа
05:11
МИД РФ высказался о визите Ким Чен Ына в Пекин
Политика Азия
04:19
Проведение саммита России и КНДР пока не планируется
Политика Азия
03:26
Высылка Киевом дипломатов РФ не останется без ответа
Политика Конфликты
05:05
СК возбудил дело против украинского пранкера
Происшествия Криминал
00:54
На «Площади революции» отреставрируют скульптуры
Новости Москвы
11:32
Путин заслушает доклады по ЧП в Кемерово
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение