Списание безнадежного долга считается доходом физлица

Компания списала безнадежные долги физлиц с баланса и теперь затрудняется при заполнении формы 2-НДФЛ и 6-НДФЛ.

По п. 1 ст. 41 доходом признается экономическая выгода. П. 1 ст. 210 НК РФ напоминает, что для расчета базы по НДФЛ учитывают все доходы плательщика. Когда обязательства должника перед организацией-кредитором прекращаются, физлицо приобретает выгоду, а значит, и облагаемый налогом доход.

Датой, когда такой доход получен, считают день списания долга по пп. 5 п. 1 ст. 223 НК РФ. Особый порядок определения даты получения дохода применяется, когда плательщик и фирма зависят друг от друга.

Если безнадежный долг был списан в установленном порядке, но обязательства плательщика не прекратились, то дата, когда долг списали, не считается датой получения дохода. Однако компанию в этом случае признают налоговым агентом, и она должна удержать НДФЛ и подать отчетность в местную инспекцию. Формы 2-НДФЛ и 6-НДФЛ при этом должны быть заполнены по утвержденному ФНС порядку.

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»