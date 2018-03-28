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Дмитрий Кобылкин встретится с главой Минтранса по вопросам строительства Северного широтного хода
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Дмитрий Кобылкин встретится с главой Минтранса по вопросам строительства Северного широтного хода 

РИА «ФедералПресс» 45 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе губернатора ЯНАО, заседание будет посвящено результатам деятельности коллегии в 2017 году. Доклад на совещании представит заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.
Кроме того, глава арктического региона и Максим Соколов проведут рабочую встречу по вопросам совершенствования транспортной инфраструктуры Ямала. На повестке реализация проекта строительства Северного широтного хода, реновации речного и воздушного флота и аэропортовой сети. Участие во встрече также примут первый заместитель главы региона Алексей Ситников и заместитель губернатора округа Дмитрий Артюхов.
Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО
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